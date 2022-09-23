記協主席否認阻差辦公罪 獲保釋赴英進修 特首籲新聞界說好香港故事

香港/國安法

2022年9月22日，香港特首李家超出席新聞界酒會時呼籲業界講好香港故事。同一天，香港記協主席陳朗昇(小圖)則因被控上庭。(政府及麥燕庭圖片)

香港記者協會主席陳朗昇採訪時拒絕應警員要求出示身分證而被控阻差辦公，他應訊時否認控罪，控方雖同意讓他保釋出外候審，但條件之一是限制他離港，惟法庭認為控罪性質不算嚴重，拒絕應控方要求加設離港限制。陳朗昇表示會如期月底赴英進修，明年中回港受審。

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身穿記協當年反對警方不合理地設置採訪區而印製的「新聞自由」T恤的陳朗昇，昨(22日)午離開法院時表示，明白法庭作出保釋條件時，「決定艱難」，故此感謝主任裁判官羅德泉。而牛津大學路透新聞學研究所長尼爾遜(Rasmus Kleis Nielsen)在消息公布後不足兩小時3便在推特發帖，歡迎陳朗昇10月參加計畫，又形容陳是傑出及富經驗的記者，相信他會有委多經濟與參與計畫的其他學員交流。

陳朗昇數月前已公布，獲發獎學金參加10月開始的牛津大學路透研究所的學人計畫，並表明會按計畫要求，進修半年後回港服務。但身為網媒Channel C採訪主任的他，本月初採訪一個業主立案法團會議時，被指拒絕應警員要求出示身分證，遭警方控以阻差辦公罪及一項交替性的阻礙公職人員罪。前者的最高刑罰是入獄兩年，後者則是監禁半年。

案件昨在西九龍裁判法院提堂，辯方指出，陳朗昇將到英國進修。法庭其後決定，陳須在明年4月25日再次提訊，審訊則於5月16日開審，期間可獲保釋，條件是兩萬港元現金保釋，以及須提供英國居住地址及聯絡電話。

特首：提防借新聞違法籲遠離偽媒體

同日，行政長官李家超出席新聞界國慶酒會致辭時說，香港有其獨特優勢，期望新聞界發揮所長，努力講好香港故事，把「香港最新發展和正確訊息」告訴世界。但他補充，須提防有人「假借新聞工作為名，從事違法行為」，呼籲新聞界「遠離這些偽裝媒體(和)破壞新聞自由的壞份子。」

他重申，香港的言論和新聞自由受《基本法》保障，但新聞工作者六是港人，在法律面前，沒有人有特權。

港府高層官員近年不時重申這種新聞界二分法，在警方和保安當局對敢言的《蘋果日報》採取搜捕、檢控和凍結資產時，便不斷重申有人假借新聞之名犯法，呼籲市民與之畫清界線。而西方國家則認為港府的行動是打壓新聞自由，而香港在「無國界記者」的全球新聞自由排名亦暴跌至今年的148名，較去年下跌八十位，跌幅之大，是各地之冠。