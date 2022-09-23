香港疫情已見頂回落 醫衛官員稱入境免限制亦可考慮

香港/新冠防疫

在面對台灣和日本等鄰近地區下月撤銷入境限制和本地不同組織要求港府進一步放寬或撤銷入境限制的壓力日增的情況下，以檢測代替酒店隔離幾乎已成定局，社會的爭拗點已轉為須檢測多少天的「0+X」方案，當中，一向對放寬持「審慎」態度的醫務衛生局長盧寵茂昨(22日)天進一步放軟口風，指在醫療復常的情況下，會考慮任何方案，包括「0+3」或「0+0」，即入境後毋須檢測。

廣告 繼續瀏覽後續

香港昨日公布的最新單日感染武漢肺炎宗數再次跌破六千，由高峰時的逾萬宗減至5990宗，是連續第三天在五千多宗徘徊。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，清晰見到疫情高峰已過，正明顯「穩步向下」，七天移動平均數字亦有下降。但他補充，短期內，感染數字的跌幅不會很快或很大，亦未必能做到「清零」。

曾表示「與病毒共存」等於帶人「共赴黃泉」、並與採取積極開放措施的專家隔空罵戰的醫務衛生局長盧寵茂，昨日進一步放軟口風，指港府非常重視專家意見，兩者與市民的方向是一致的。他續稱，港府在醫療系統能夠復常，即公立醫院的正常服務回復至八成時，香港可有更多放寬空間，強調考慮提升國際競爭力和經濟復常的力量，兩方面並無矛盾，無論是「0+3」或「0+0」的入境檢疫安排，港府都會考慮。

香港由8月中起實施旅客入境「3+4」方案，即入住3天檢疫酒店後，自我進行醫學檢測4天，期間不可進入食肆、酒吧等接種疫苗方可進入的處所。若是「0+3」，即毋須入住檢疫酒店，但旅客入境後須自我檢測三天；「0+0」即入境後毋須醫學監察。

不過，立法會議員田北辰昨日引述消息透露，港府現時仍在考慮「0+7」，分別是抵港後是否需要在機場等候檢酸檢測結果。他續稱，港府將於下周公布方案，最快在10月推行。但商業電台今日引述消息指，特首李家超今天下午會作出公布。

港區人大常委譚耀宗亦為社會期望降溫，指香港不能太遲放寬入境限制，但港府亦須平衡防疫需求，他又說，理解市民期望最終達至「0+0」，惟政府須循序漸進。

商務及經濟發展局前局長馬時亨則憂慮，香港防疫政策正嚴重影響其國際金融中心地位，香港愈遲開放，被奪走優勢的風險就愈高，新加坡便是看準香港尚未開放的時機，搶去不少資產管理業務、盛事及人才。他昨天出席電台節目時罕有地公開批評港府政策，指香港現時難與中國內地通關，亦無法對外開放，是「兩頭唔到岸」，「在水中央，但遲早浸死」。