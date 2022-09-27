資助抗爭者七千萬籌款被充公 理據不公開 涉案人明年杪以洗黑錢受審

香港/政治

這是第二宗與反修例運動相關而被充公財產的案件，但第一宗的財產充公是在被告在庭上認罪後作出。網台D100主持人「傑斯」(原名尹耀升)透過眾籌資助逃往台灣的反修例示威者入學，扣押一年多後，於本月1日在庭上承認在網上發表煽動言論及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」） 1032萬元，法庭翌日接納控方申請，下令充公被告可變現的487萬元資產，成為第一宗因反修例案充公財產的案件。傑斯的判刑則押至10月7日作出，期間繼續還押。

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警方財富情報及調查科財富調查組警司鄒祥有昨(26日)在高等法院頒下「沒收令」後指出，該反修例籌款平台聲稱款項用作支持示威者，於2019年6月至11月籌得8000萬元，存入一間私人公司的銀行戶口，惟款項用途與其聲稱背道而馳，包括用作購買私人保險、繳交信用卡欠款等。同年12月，警方拘捕涉嫌以平台「洗黑錢」的3男1女，稱款項主要投資保險，受益人為空殼公司負責人。

他又說，警方證實其中兩名被捕人已分別於2020年10月和去年3月離開香港，於是循《有組織及嚴重罪行條例》第8條申請沒收令並獲批准。比對公開資料和警方的說法，兩名潛逃者應分別是報稱文員的吳挻愷（30歲）和人事經理王慕雄（52歲）；而另一名被捕人將於明年9月11日在區域法院開審，被告應是20歲的余昕鈺，身兼九龍城區議員和律師黃國桐的前助理，余在今年5月因被控「洗黑錢」63.9萬元，在區域法院提訊。餘下一名被捕人則仍在接受調查。

根據法例，一旦洗黑錢罪名成立，最高可被判囚14年及罰款500萬元。

「星火同盟」四名成員於2019年12月被警方以涉嫌「洗黑錢」予以拘捕，並凍結一間空殼公司的銀行戶口，涉款約7000萬元。當時另一支持被捕人士的「612人道支持基金」信託人吳靄儀曾質疑警方的指控，稱警方聲言找到13萬元現金和三千多張超級市場現金券等，與「洗黑錢」有甚麼關係，形容是「司馬昭之心，路人皆見」，因為早已傳出港府會打壓支持抗爭者的基金，相信當局對「612基金」也虎視眈眈。

現已解散的「612基金」，其後被指未有申請社團註冊，包括天主教榮休樞機陳日君等五名信託人和秘書施城威正在法庭受審；另外，基金五名信託人亦因《港區國安法》的勾結外國勢力罪名被捕，但警方未正式提出檢控。