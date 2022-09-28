台灣海洋文學作家夏曼・藍波安與巴黎讀者相見歡

台法文學交流

由巴黎外國文化中心論壇 (FICEP) 主辦的第21屆「外國文化周」(la Semaine des Cultures Étrangères) 本周隆重登場。周二9月28日晚，巴黎台灣文化中心特地在11區的Asiathèque書局推出原住民作家夏曼•藍波安的讀者見面會。會上，達悟族作家將親自講述他的《大海之眼》法譯新作，並同參與者分享其創作的心路歷程。

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「我(海洋)帶着你去旅行，你是大海的眼睛。」這是台灣達悟族作家夏曼・藍波安於2018年出版的《大海之眼Mata nu Wawa》書末的一段文字，這部書寫台灣原住民「西部」流亡時光的海洋文學作品，今年6月由法國「亞洲館」L’Asiathèque出版社翻譯發行法譯版，據介紹，這是其第二部法譯作品。

《大海之眼Mata nu Wawa》一書可謂作者以海洋原住民視角審視台灣的自傳小說，內容描寫拒絕保送大學、四處流浪做粗工、籌學費的達悟青年齊格瓦（夏曼‧藍波安幼時於部落使用之名），如何面對無所不在的歧視、剝削，並從腦海中逐漸印刻的各種價值衝突中，掙紮地找出自我的方向。

正如書評家所言：「作者以其海洋民族的思維擴充了大島台灣的陸地思維，深化台灣這座環海島嶼的文學內涵」，彰顯了台灣當代文學屬於島國而非源自中國、日本、歐美之特殊性，加上書中所揭示的遼闊海洋世界觀，讓「亞洲館」出版社決定譯介此書給法國讀者，並給予如下的評論：「其風格獨特且鏗鏘有力的生命經歷，既有吸引法國讀者的在地性，亦能引發全球世人的共鳴」。

夏曼・藍波安為專職作家、島嶼民族科學工作坊負責人，曾獲吳濁流文學獎、時報文學獎、吳魯芹文學散文獎、九歌年度小說獎等。創作文類包括散文及小說，小說創作主為敘述達悟族之神話故事，散文作品則描繪個人身處蘭嶼及台灣兩社會的心境轉折，並以重新學習該族生活、接受海洋洗禮等過程，呈現個人與民族情感，企圖喚起台灣原住民對自身文化的認同。

自2016年起，巴文中心即與「亞洲館」出版社合作出版推廣計畫，推出「台灣小說」（Taïwan Fiction）書系及「福爾摩沙練習曲」（Études Formosanes）台灣研究叢書，至今已陸續翻譯出版朱天文及吳念真《悲情城市》劇本、紀大偉《膜》、吳明益《天橋上的魔術師》、短篇小說合輯《台北，街角的故事》、瓦歷斯．諾干《瓦歷斯微小說》、黃崇凱《比冥王星更遠的地方》、紀大偉《珍珠》等法譯作品。本次首度在該書局舉辦讀者見面會，展示台法文學合作交流成果。