面對中國挑釁 哈里斯：美國將在台灣海峽“既無懼也不豫”地採取行動

美台關係

9月28日，美國副總統哈里斯在與日本半導體企業高管等的會議上發言。

法新社東京電稿稱，美國副總統哈里斯周三在對駐日美軍發表講話時表示，華盛頓將在包括台灣海峽在內的整個亞洲“既無懼也不豫”地開展行動。

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在出席遭暗殺的日本前首相安倍晉三的國葬後，哈里斯今天9月28日造訪位於東京近郊神奈川縣橫須賀、美國海軍在全球最大的海外據點，並發表演說。

演說中，哈里斯指責北京在東海和南海的“令人擔憂的行為”，以及“在台灣海峽的挑釁”。她表示：“美國認為，台灣海峽的和平與穩定是自由和開放的印太地區的重要組成部分。”

哈里斯補充說：“在國際法允許的情況下，我們將繼續毫不畏懼或猶豫地在亞太地區飛行、巡航和運作。”

法新社報道指出，北京聲稱擁有台灣和將該島與中國大陸隔開的台灣海峽，這是世界上最繁忙的航運通道之一。

哈里斯重申，華盛頓長期以來反對北京單方面奪取台灣的企圖，並承諾美國將繼續支持台灣的防禦。

本月早些時候，美國總統拜登本人重申了這一承諾。在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目提問：“如果中國入侵，美國是否會保衛台灣”。他回答說：“是的，如果發生前所未有的襲擊。”

中國的強烈反應是：譴責華盛頓“嚴重違反”了其對北京的承諾。

白宮則強調，美國對台的戰略模糊政策沒有改變。

哈里斯今天說，華盛頓“並不是在尋找與中國的衝突，但我們預計北京將繼續採取侵略行為，試圖單方面破壞區域現狀。”

據報道，美國副總統在東京附近的橫須賀海軍基地對霍華德號戰艦的士兵發表講話時，也批評了俄羅斯“試圖吞併另一個主權國家的領土”，並提到了莫斯科在烏克蘭佔領區。

此外，她還譴責朝鮮以新的導彈襲擊威脅地區穩定。

美國副總統哈里斯將於周三晚上離開日本前往韓國。