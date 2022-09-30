10人權和關注香港組織促美國會制裁搜檢《蘋果》參與者

香港/新聞自由

海外關注香港的民間組織「香港自由委員會」與其他九個關注人權和新聞自由的組織聯署信件，要求美國國會制裁參與搜查《蘋果日報》的港人，認為有關人士嚴重破壞香港的民主制度，並廣泛地打壓香港人權，應由美國追究責任。

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參與聯署的無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，國際社會對《蘋果》被迫關閉未有強烈回應，是變相默許北京繼續採取高壓專制政策，呼籲美國國會制裁參與搜查與關閉該媒體的港人及中國官員。

聯署信在本月26日發給美國國會及行政當局中國委員會，信中指出，單是13936行政命令已足以對搜檢《蘋果》的人士作出制裁，因為他們故意破壞香港的自主和民主機構。該行政命令命為《香港正常化總統行政命令》，由美國前總統特朗普在2020年7月14日簽署，而據此訂定的香港自主法亦在同日簽署生效，當中訂明，可制裁破壞香港民主、威脅香港自治的香港官員和個人。

其他參與聯署的，還有人權基金會（HRF）、香港民主委員會、在美港人組織「我們是香港人」及共產主義受害人紀念基金等組織。、

香港警方於去年6月24日突襲搜查蘋果日報大樓，港府其後將其母公司的資產凍結，令這份香港銷量甚高的敢言報紙被迫關閉，包括創辦人黎智英在內的七名報社前高層及主筆遭到羈押，被控以《港區國安法》的勾結境外勢力罪和串謀煽動罪，一旦罪名成立，最高可被判終身監禁。事後多家傳媒結業，令香港的新聞自由空間大減，在無國界的全球新聞自由度排名，從去年的第80名懸崖式下跌至今年的第148名，是當年度指數名次跌幅最高者。