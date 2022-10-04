中國據報要求駐港外交使團提供所有房產資料，包括平面圖

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據英國《金融時報》10月4日報導， 中國外交部要求駐港外交使團提供所有房產的資料，包括平面圖，外交人員擔心這些資料被用作間諜活動或安裝監聽設備。該報引述3名知情人士表示，過去數月，駐港外交使團被要求提供使館人員工作場所和住所的一系列細節，包括平面圖、租賃或出售條款。

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據熟悉此事的消息人士說，在過去幾個月里，中國外交部要求外交官提供一系列關於外國使團的官方場所以及工作人員住宅的細節。中方官員希望得到平面圖、租賃或出售條款的細節，以及租賃或出售協議。

據熟悉此事的人士稱，中國外交部要求在外國使團的工作人員搬進大樓之前對新房進行審查。一位前外交官在受訪時表示：“北京顯然希望外交官們感到不安”。

報導提及，根據管理外交關係的國際協議《維也納領事關係公約》，對駐地政府是否可以向外國使團提出此類要求含糊不清，但《公約》第二十四條規定：“領館檔案及文件無論何時，亦不論位於何處，均屬不得侵犯”。

外交官們說，他們正在考慮如何回應這些要求。報導指，外交官們補充說，交出平面圖是一個特別令人擔憂的問題，因為這使他們的財產暴露在間諜活動中。中國外交部駐港特派員公署沒有立即回應《金融時報》的評論請求。

此前，美國政府持有香港壽山村道37號的美國駐港領事館宿舍，2020年12月欲出售予恆隆地產，中國政府要求需先獲得批准，才可出售，使交易變得複雜。

前美國駐香港及澳門總領事唐偉康（Kurt Tong）向《金融時報》介紹稱：“在2019年和2020年的變化之前，中國外交部通常採取最低限度的方法，大多避免在大陸看到的那種（對外交官的嚴格控制），因為他們的目標是讓外國使團能夠在香港輕鬆運作，幫助中國與世界做生意。”

唐偉康表示，“現在的想法似乎是一些外交使團並不受歡迎”。報導提到，根據《基本法》，香港的外交事務由中國政府負責管理，以往中方較少插手。有外交官表示，過去數年北京逐漸加強監管外交使團。