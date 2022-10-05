美太平洋艦隊司令：有能力突破中國對台海上封鎖

美國/中國/台灣

據《日經亞洲》10月5日報導，美國太平洋艦隊司令、海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）在受訪時表示，如果中國對台灣實施海上封鎖，美國及其盟國有能力突破封鎖。

廣告 繼續瀏覽後續

帕帕羅上周向跟隨美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）視察夏威夷的一群記者表示，中國當然擁有“船隻的數量，以及在海上執行封鎖的能力”。他補充說：“隨之而來的問題是盟國是否有能力打破這一封鎖？，而這個問題的答案是一個響亮的肯定。”

帕帕羅表示，相信美國甚至可以靠自己的力量做到這一點，並列舉了其火力數量和“在關鍵領域的優勢”。報導指，這可能是指美軍的核潛艇和其他海底力量。但一位美國國防部官員提出了這樣的擔憂，“北京可能利用其他手段切斷通往台灣的海上通道，同時隱瞞其意圖”。

針對美國眾議院議長佩洛西訪台，解放軍8月在台灣周邊海空域舉行了大規模的軍事演習，並在台北和高雄港口附近指定了演習區域。演習迫使民用船隻和飛機改變其路線。上文提到的五角大樓官員在受訪時稱：“這對正常活動產生相當大的影響”。

這位美國國防部官員說：“你可以通過反覆實施這類封鎖區，基本上封鎖台灣的通道，合法、安全，而且對台灣或美國來說，挑戰和反制都會非常困難”。

報導提及，無論美國如何指控中方意圖對台實施封鎖，北京都可以加以否認。若華盛頓不能明確斷定中國已實施封鎖，便無法採取行動予以突破。中方面臨的問題則是，封鎖能否實現讓台灣與大陸統一的目標。

一位台灣高級官員在採訪中說，台北不會屈服於中國的壓力。他稱：“我認為中國施壓、脅迫的行動已被證實效果適得其反。這些脅迫性措施不僅增強我們人民捍衛民主的決心和意志，還為台灣爭取到國際支持”。

報導指，上述美國國防官員預測，若封鎖無效，中國將透過其他方式升高緊張局勢，如佔領台北控制下的一些小島。該官員說，這將創造一種說法，即“我們可以對大島（台灣島）做同樣的事情。別讓我們證明這一點”。靠近福建的金門和馬祖，以及南海的太平島，皆被認為易攻難守。

如若台海之間發生軍事衝突，美國是否干預取決於總統的政治決定。美國總統拜登已多次表示，“如果中國入侵台灣，美國軍隊將會保衛台灣”。白宮方面也多次強調，美國的相關政策並未改變。

這位五角大樓官員說：“我們需要在戰區前方部署，部分原因是要有能力對”，太平島這類地區的衝突作出反應。該官員稱：“我們需要進入有爭端的領域這一事實，對於我們為領導人提供各種選項的能力相當重要。”