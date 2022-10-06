紐時：美國意圖將台灣變成龐大武器庫

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《紐約時報》10月5日刊登標題為“美國意圖將台灣變成龐大武器庫”的文章。內文引述現任和前任美國官員的話指出，解放軍近期對台周邊海空域舉行的大規模演習顯示，中方可能以封島作為攻台前奏，台灣得自力撐到美國或其他國家介入，即使華盛頓決定派兵。

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報導稱，但將台灣打造成武器庫的努力面臨挑戰。美國及其盟國已經優先向烏克蘭運送武器以抵抗俄羅斯的入侵，這正在減少這些國家的庫存，而且武器製造商在沒有穩定的長期訂單的情況下不願意開設新的生產線。目前還不清楚如果美國加速向台灣運送武器，中方將作何反應。

據介紹，美國官員正在確定出售給台灣的武器的數量和類型，他們私下告訴台灣官員和美國武器製造商，美方將拒絕一些大型系統的訂單，而選擇更多數量的小型、更機動的武器。

拜登政府9月2日宣布，已經批准了其任內對台的第六次軍售案——價值約11億美元，其中包括60枚AGM-84L魚叉反艦導彈，100枚AIM-9短程空對空導彈、以及延長監視雷達合同。美國官員還在討論如何簡化銷售和交付程序。

報導稱，由於今年俄烏戰爭的爆發，早在解放軍8月於美國國會眾議院議長佩洛西訪台所實施的大規模軍演前，美台官員已更密切地審視了中國對台動武的可行性，且由於台灣島四周環海缺乏陸路運輸管道，美國補給台灣無法像烏克蘭那樣容易。因此，官員們說，現在的目標是確保台灣有足夠的武器來保衛自己，直到救援到來。

拜登上月在受訪時表示，如果中方對台進行“前所未有的攻擊”，美軍將保衛台灣。這是他第四次表明這一承諾。報導指，美國官員越來越多地強調，台灣需要更小的、可移動的武器，既能對解放軍軍艦和軍機形成殺傷，又能躲避攻擊，即所謂“不對稱戰爭”的核心。為使台灣變成充滿軍備、使攻擊代價高昂的“箭豬”，美國官員嘗試要台灣多訂這類武器，少訂M1主戰坦克（M1 Abrams）等常規地面作戰系統。

台方官員則表示，他們認識到有必要儲存較小的武器，但指出訂單和運輸之間有很大的滯後。報導提及，拜登政府的官員們正試圖衡量如何通過威懾，避免台海之間發生軍事衝突的辦法。