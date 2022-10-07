香港11月辦金融峰會 美資大行與會遭國會議員警告會面對加強審查

香港/審查/金融

被視為重振香港國際聲望重頭戲的國際金融領袖投資峰會，將於11月2日舉行，連同美資大行巨頭在內的二百名金融翹楚屆時會彙聚香港，聆聽受美國制裁的香港特首李家超致開幕演說。事件引發美國共和黨議員批評，指責這是無視制裁和對香港人權的關注，有人更揚言會加緊審查與會的美資銀行。

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不過，報道國會議員批評的美國新聞網站Politico同時引述一名不願具名的財政部前官員指出，與受制裁者交流和聆聽他們講話，不會違反制裁。李家超等多名官員因破壞香港人權而被制裁，美國人或機構不可為受制裁者提供或協助他獲取資金、貨品和服務。然而，當地關注香港的社運人士和商界則認為，出席等於是對港府和李家超的隱性支持和替對方「洗白」，亦反映與會者為取悅專制政權以謀取利益所願承擔的風險。

主辦是次峰會的香港金融管理局，其行政總裁余偉文日前在官網公布，與會嘉賓來自一百多家全球重要金融機構的主要負責人，當中超過三十家機構由集團董事長或行政總裁代表。他們屆時會參與討論滯脹風險、利率上升帶來的不確定性，以及地緣政治和疫情持續所造成的疊加風險等全球金融界面對的三大挑戰。但他指出，峰會另一意義是，在防疫措施放寬之際，讓與會者親身了解香港可為他們發展亞洲業務的機遇。

但Politico網站的報道為峰會帶來陰影。報道稱，長期批評中國人權狀況的議員史密夫(Chris Smith)發表聲明，質疑金融機構與會形同無視財政部對李家超的制裁。他警告，美國銀行與港府及李家超進一步接觸，會令他們面對國會更多審查，因為檢視美國企業與中國專制之間的複雜關係會是下屆國會的主要監督議題。

另外，眾議院金融服務委員會議員Blaine Luetkemeyer和Lance Gooden認同史密夫的批評，指出席中共執行人的會議，令人質疑相關人士有多關注人權，須為中國暴行負責，後者更直指與會者虛偽得驚人。

出席的美資和國際投行主席包括摩根士丹利的James Gorman、黑石的Jonathan Gray、UBS的Colm Kelleher，以及高盛的David Solomon。但根據大會日程，他們當日座談之前，須先聆聽中方官員發言，但暫時未見名單。

報道又引述曾任香港美國商會會長、現任香港自由委員會基金髮展總監的早泰娜（Tara Joseph）指出，香港當局會以美資行參與為李家超「洗白」，反問美資銀行為何要參與這場騷。而另一非牟利組織「香港運動」(Campaign for Hong Kong)主席朱牧民則認為，出席反映與會商界的心計。