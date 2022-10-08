馬斯克提為台灣創造“特別行政區” 遭反諷“特斯拉可並在比亞迪旗下”

馬斯克妄議台灣遭批

據金融時報周五（10月7日）報道，剛被爆將以原價收購推特的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）對記者表示，一種溫和版本的“一國兩制”是解決中國與台灣衝突的最佳方式。台灣輿論則反諷稱，那麼特斯拉可以並在中國比亞迪旗下！

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報道稱，馬斯克表示，台灣衝突是不可避免的，自己不會是唯一一個被牽連的人，並估計全球因此造成的經濟損失將達 3 成。因此，他說：“我的建議......會是為台灣創造出一個能讓人合理接受的特別行政區（special administrative zone），也許不會讓所有人都開心。那是可能的，我認為，事實上，他們應該可以達成一種比香港更寬鬆的安排。”

消息曝光後在台灣網絡上引起熱議，立法院國防外交委員會召委王定宇今天( 10月8 日)在臉書反諷：“誠摯的建議…馬斯克的電動車品牌可以並在中國比亞迪下，絕對讓馬斯克和他的電動車擁有較寬鬆的自治管理權。”

王定宇並痛批，個別獨立公司都不能把歸屬權當兒戲了，憑什麼把 2,300 萬台灣人的民主自由、主權和生活方式隨意讓渡，烏克蘭不行，台灣更不容許，這種建議只為了自己企業的利益，令人失望！

網友也回復：“台灣無需他置喙”、“越有聲量的人越應該謹言慎行，馬斯克對各種事情都想要有見解，但台灣的政治問題真的關他甚麼”、“馬斯克就是一個現實的商人，他關心的應該是 Tesla 在中國的市場，他對自由及民主的理解太幼稚了。”

中國是馬斯克領導的特斯拉公司的最大市場。去年年底，特斯拉在新疆烏魯木齊的門店正式揭幕。另外，馬斯克對微信的“癡迷”、對專制政府論點的認同、對言論平台推特的購買等等，也都引起人們的擔憂。

另據中央社稍晚援引中共喉舌環球網報導，中國外交部發言人毛寧8日下午主持例行記者會。路透社記者提問稱，馬斯克日前在接受金融時報採訪時說，避免台海衝突的方法就是為台灣設立一個合理的“特別行政區”，事實上可能會達成一個比香港更寬鬆的約定。

毛寧響應稱，首先，“台灣問題是中國的內政”，中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持“和平統一、一國兩制”的基本方針，以最大誠意盡最大努力實現兩岸和平統一。

除此之外，央視新聞報導中國外交部回應馬斯克的上述新聞時， 標題是「馬斯克妄議中國台灣問題，外交部響應」，還將路透社記者提問的內容更改為：馬斯克在接受媒體採訪時提到“有關兩岸局勢的不當言論”。