馬斯克妄議台灣遭批

馬斯克提為台灣創造“特別行政區” 遭反諷“特斯拉可並在比亞迪旗下”

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Le profil Twitter d'Elon Musk est visible sur un smartphone placé sur les logos Twitter imprimés dans cette illustration photo prise le 28 avril 2022.
Le profil Twitter d'Elon Musk est visible sur un smartphone placé sur les logos Twitter imprimés dans cette illustration photo prise le 28 avril 2022. REUTERS - DADO RUVIC
作者： 夏榕
6 分鐘

據金融時報周五（10月7日）報道，剛被爆將以原價收購推特的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）對記者表示，一種溫和版本的“一國兩制”是解決中國與台灣衝突的最佳方式。台灣輿論則反諷稱，那麼特斯拉可以並在中國比亞迪旗下！

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報道稱，馬斯克表示，台灣衝突是不可避免的，自己不會是唯一一個被牽連的人，並估計全球因此造成的經濟損失將達 3 成。因此，他說：“我的建議......會是為台灣創造出一個能讓人合理接受的特別行政區（special administrative zone），也許不會讓所有人都開心。那是可能的，我認為，事實上，他們應該可以達成一種比香港更寬鬆的安排。”

消息曝光後在台灣網絡上引起熱議，立法院國防外交委員會召委王定宇今天( 10月8 日)在臉書反諷：“誠摯的建議…馬斯克的電動車品牌可以並在中國比亞迪下，絕對讓馬斯克和他的電動車擁有較寬鬆的自治管理權。”

王定宇並痛批，個別獨立公司都不能把歸屬權當兒戲了，憑什麼把 2,300 萬台灣人的民主自由、主權和生活方式隨意讓渡，烏克蘭不行，台灣更不容許，這種建議只為了自己企業的利益，令人失望！

網友也回復：“台灣無需他置喙”、“越有聲量的人越應該謹言慎行，馬斯克對各種事情都想要有見解，但台灣的政治問題真的關他甚麼”、“馬斯克就是一個現實的商人，他關心的應該是 Tesla 在中國的市場，他對自由及民主的理解太幼稚了。”

中國是馬斯克領導的特斯拉公司的最大市場。去年年底，特斯拉在新疆烏魯木齊的門店正式揭幕。另外，馬斯克對微信的“癡迷”、對專制政府論點的認同、對言論平台推特的購買等等，也都引起人們的擔憂。

另據中央社稍晚援引中共喉舌環球網報導，中國外交部發言人毛寧8日下午主持例行記者會。路透社記者提問稱，馬斯克日前在接受金融時報採訪時說，避免台海衝突的方法就是為台灣設立一個合理的“特別行政區”，事實上可能會達成一個比香港更寬鬆的約定。

毛寧響應稱，首先，“台灣問題是中國的內政”，中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持“和平統一、一國兩制”的基本方針，以最大誠意盡最大努力實現兩岸和平統一。

除此之外，央視新聞報導中國外交部回應馬斯克的上述新聞時， 標題是「馬斯克妄議中國台灣問題，外交部響應」，還將路透社記者提問的內容更改為：馬斯克在接受媒體採訪時提到“有關兩岸局勢的不當言論”。

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