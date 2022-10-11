法國世界文化館「想象藝術節」台灣布農族板達臘的“古意”令人動容

法國世界文化館成立40周年之際，作為駐法國台灣文化中心的友好機構，兩館攜手邀請台東紅葉部落布農族板達臘Pantala文化樂團亮相於第25屆想象藝術節。周一10日晚間，在巴黎Alliance Francaise劇院，這場別開生面的演出，除為法國重要的文化資產保存機構慶生，也同時推介台灣布農族的狩獵儀式與祈米豐收祭曲之美。

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這次來到巴黎展演成立於2005年的布農族板達臘Pantala文化樂團有12為成員，清一色皆為男性，其中有還有5名75歲以上的長者包括胡家與邱家兩大家長在內，他們不辭辛勞地從台東歷經26個小時的路程來到法國世界文化館旗下的劇院，就是為了讓更多的國際人士認識布農族以父系社會綿延而來的歷史文化，而團名Pantala在布農族語的含義即為“傳承”！

團員中最年輕可謂是“忙內”的餘光華受訪時表示，能夠參與團演感到驕傲，跟隨部族長老學習傳統的狩獵儀式與技巧很重要，日後他也會將自己從前輩們身上習得的東西，傳遞給子孫。

演出分成兩部分：上半場由夢占、祭槍儀式、返家、獵物分享、供靈祈福5個單元組成；下半場則呈現令人期待的原民天籟「祈禱小米豐收歌」（Pasi-butbut）、報戰功以及古調兩首。

另外，這些熱情、純真與“古意”的台東布農族前輩謝幕時，將表演用的動物玩偶（替代野豬兔子燈獵物）拋給觀眾們，與台下打成一片！

據演出主持人長期致力於台灣原住民研究的林清財教授介紹，台灣的原住民現有58萬人，布農族人口約有7萬，他們原先住在高山以狩獵為生後於日據時代遷移山腰務農的，在台灣的原住民族群中，為傳統祭儀最多的一族，而小米是傳統布農族人賴以為生的經濟作物，也因此發展出一系列繁複而長時間的祭祀儀式，為祈求上天保佑小米豐收，布農族部落里的男子會組成偶數位並圍成一圈，合唱八部合音的「祈禱小米豐收歌」。

該首祭歌首次呈現在世人面前，按林清財教授指出，是1943年由日本音樂學者黑澤隆朝在台東收錄，寄到巴黎，再由民族音樂學Constantin Brăiloiu教授後於聯合國教科文組織（UNESCO）年度大會上發表，引發當時與會學者高度興趣，認為是人類古老音樂的活化石之一。

本次台東紅葉部落布農族除受邀音樂演出，亦將以「台灣布農族之聲」舉辦表演講座與觀眾互動，分享並推廣布農族的音樂與唱歌方式，帶領法國民眾進入布農族文化及音樂世界。

法國世界文化館於1982年成立，為保存及推廣發揚世界各國傳統藝術的先驅，同時亦兼任法國無形文化資產中心CFPCI，「想象藝術節」為世界文化館自1997年起每年舉辦的大型活動，藉由邀演各國不同文化、領域迥異的藝術家，使法國民眾接觸認識異國文化。自2004年起，藝術節特別規畫辦理與UNESCO合作的無形文化資產日，邀請相關專家進行主題式探討現今無形文化資產發展與保存現況。