法庭頒令港府暫緩廢除被捕醫生「免針紙」 逾2萬市民暫時安心

香港防疫政策

在2萬多張獲被捕醫生髮出的新冠疫苗接種醫學豁免證明書(俗稱「免針紙」)失效前夕，高等法院因應一宗司法複核頒下臨時禁制令，令港府早前將此等「免針紙」失效的決定暫緩執行，直至司法複核案有最終裁決為止。這是武漢肺炎爆發近三年來，首次成功挑戰政府防疫決定的個案。

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「免針紙」是容許不適宜接種疫苗(俗稱打針)的市民，在沒有打針的情況下進入食肆或政府部門等表列處所，早前有7名醫生因涉嫌濫發「免針紙」被捕，港府決定一刀切，將被捕醫生所發的「免針紙」一律自明(12日)天起失效。

一名不時藉司法複核挑戰港府決定的離島居民郭卓堅，以當局廢除「免針紙」的做法違法、醫務衛生局局長盧寵茂無權廢除為由，提請司法複核，指當局的決定會影響約2萬名市民和其他無法申請「免針紙」的人，關乎公眾利益，希望法庭可以推翻政府決定。

他同時指出，香港實行普通法，當局的做法儼如未審先判，違反香港法治精神。他早前在入稟狀更指出，受影響市民因沒有接種疫苗，未能使用政府追蹤疫情的「安心出行」軟件進入公眾場所，屬違法違憲和違反國際人權公約，要求法庭推翻決定。

代表醫務衛生局局長盧寵茂的律師強調，港府的決定合法，並為有需要的市民提供其他選項，。

高院法官高浩文聽取雙方陳詞後，發出臨時禁制令，意味有關免針紙在司法程序進行時仍然有效。案件現已排期下周四（20日）進行聆訊，港府律師將遙距參與。

港府廢除「免針紙」的決定明顯過於倉促和側重執法方便，以致決定受到法律質疑後，須不斷構思和推出補救措施，例如免費到政府診所檢查是否可獲發「免針紙」；近日則傳出有意讓未按疫苗通行證接種三針的市民，若改變主意願意接種疫苗，即使未打齊三針，亦可獲「免針紙」，使他們自由進出場所的權利不被剝奪。但政府內部對此建議有分歧，醫衛局回復傳媒查詢時表示，暫時未有公布，但表明，疫苗通行證將於下月30日起畫一要求所有十二歲以上人士均要接種三劑疫苗，考慮到部分人士屆時或需過渡安排才能滿足通行證要求，當局正考慮合適方案。