香港防疫政策

法庭頒令港府暫緩廢除被捕醫生「免針紙」 逾2萬市民暫時安心

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Du personnel médical portant des équipements de protection dirigent les passagers arrivant vers les hôtels de quarantaine de l'aéroport international de Hong Kong, vendredi 1er avril 2022.
Du personnel médical portant des équipements de protection dirigent les passagers arrivant vers les hôtels de quarantaine de l'aéroport international de Hong Kong, vendredi 1er avril 2022. AP - Kin Cheung
作者： 香港特約記者 麥燕庭
5 分鐘

在2萬多張獲被捕醫生髮出的新冠疫苗接種醫學豁免證明書(俗稱「免針紙」)失效前夕，高等法院因應一宗司法複核頒下臨時禁制令，令港府早前將此等「免針紙」失效的決定暫緩執行，直至司法複核案有最終裁決為止。這是武漢肺炎爆發近三年來，首次成功挑戰政府防疫決定的個案。

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「免針紙」是容許不適宜接種疫苗(俗稱打針)的市民，在沒有打針的情況下進入食肆或政府部門等表列處所，早前有7名醫生因涉嫌濫發「免針紙」被捕，港府決定一刀切，將被捕醫生所發的「免針紙」一律自明(12日)天起失效。

一名不時藉司法複核挑戰港府決定的離島居民郭卓堅，以當局廢除「免針紙」的做法違法、醫務衛生局局長盧寵茂無權廢除為由，提請司法複核，指當局的決定會影響約2萬名市民和其他無法申請「免針紙」的人，關乎公眾利益，希望法庭可以推翻政府決定。

他同時指出，香港實行普通法，當局的做法儼如未審先判，違反香港法治精神。他早前在入稟狀更指出，受影響市民因沒有接種疫苗，未能使用政府追蹤疫情的「安心出行」軟件進入公眾場所，屬違法違憲和違反國際人權公約，要求法庭推翻決定。

代表醫務衛生局局長盧寵茂的律師強調，港府的決定合法，並為有需要的市民提供其他選項，。

高院法官高浩文聽取雙方陳詞後，發出臨時禁制令，意味有關免針紙在司法程序進行時仍然有效。案件現已排期下周四（20日）進行聆訊，港府律師將遙距參與。

港府廢除「免針紙」的決定明顯過於倉促和側重執法方便，以致決定受到法律質疑後，須不斷構思和推出補救措施，例如免費到政府診所檢查是否可獲發「免針紙」；近日則傳出有意讓未按疫苗通行證接種三針的市民，若改變主意願意接種疫苗，即使未打齊三針，亦可獲「免針紙」，使他們自由進出場所的權利不被剝奪。但政府內部對此建議有分歧，醫衛局回復傳媒查詢時表示，暫時未有公布，但表明，疫苗通行證將於下月30日起畫一要求所有十二歲以上人士均要接種三劑疫苗，考慮到部分人士屆時或需過渡安排才能滿足通行證要求，當局正考慮合適方案。

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