「紐倫港」變「紐倫坡」？前高官指「政治」令香港失自由、重懲罰 輸新加坡

香港將被新加坡取代？

香港的區內領先地位近日有被新加坡超前之勢，引起關注，財政司長陳茂波呼籲港人不要妄自菲薄，但前局長兼學者張炳良指出，2019年反修例運動及其後續發展，令香港自由前景受到「前所未見的國際懷疑」，加上香港背靠中國的地緣優勢已變成兩面不討好，香港的樞紐吸引自然減少，必須重新定位。否則當香港變成只懂懲罰的城市時，新加坡便可取代香港。

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由中英兩國智庫9月底發布的最新全球金融中心指數，香港從長期穩守的第三位降至第四位，被新加坡超越，引起廣泛討論，不少評論更質疑，作為世界三大領先國際都會的「紐(約)、倫(敦)、(香)港」，是否已變成「紐倫(新加)坡」？

面對質疑，香港財政司長陳茂波9日發表網誌，指金融中心指數變化受疫情拖累，但香港更有優勢，港人毋須妄自菲薄。他列舉數字說，港股市值42萬億港元(下同，折算約5.5萬億歐元)，比新加坡股市多7倍；港股去年成交額達41萬億，比新加坡高出20倍。他強調，某次排名的上上落落，「或更多是受一些短期因素影響」，認清自身的優勢和挑戰，並對症下藥即可。不過，陳茂波檢討我出的「挑戰」，全是外圍經濟環境，毋關香港本身。

民主派出身的前運輸及房屋局長張炳良今(11日)在《明報》撰文，指港新兩地均是重要樞紐，但行政體不同，香港是自由化威權，而新加坡是非自由的民主。

他又說，新加坡曾十分羨慕香港背靠中國的地緣優勢，即中國透過香港與西方接軌，西方則透過香港進入中國，但當前國際社會對香港的評價卻似在模糊上述優勢。他認為，原因非單因為經濟或疫情危機，而是「2019年動亂與後續發展」和疫情。張炳良沒有闡釋他口中的「後續發展」，但資深傳媒人梁家權在網台節目指出，這應是指《港區國安法》和「完善選舉制度」。

香港為表愛國而照搬中國一套將失獨特性

張續稱，在治疫方面，新加坡展現領導力，採取「與病毒並存」，成績明顯超前香港，但香港仍在怕被批「躺平」，「予人猶豫徘徊、要靠中央指示之感」，憂見「政治因素令香港的自由開放和前景受到前所未見的國際懷疑」。

現兼任香港教育大學公共行政學研究講座教授的張炳良又說，回歸以來，香港政商及民間心態趨向保守怕變，例如在粵港澳大灣區規畫中，仍然停留在「內循環」心態。他強調，香港與深圳和上海有不同使命，「若事事畏首畏尾、像紮腳小婦，但求中央優惠，或為表愛國而照搬內地一套，那香港怎能展現一國兩制下的獨特性？」若此，「受益的不會是滬深而是新加坡和東京，這非國家之福。」

面對中國與歐關係緊張，張炳良承認，這令香港原來的地緣優勢變成尷尬及兩面不討好：太着眼中國，會失去獨特優勢及西方重視；若太望向西方，或會失去北京信任。相反，新加坡則擁有比香港更大的地緣政治空間，令香港的樞紐吸引力打了折扣。若要扭轉格局，須靠香港調整視野謀略，重新認識地緣定位。

張炳良又說，過去十多年，香港的相對優勢已被日漸腐蝕，部分人才企業及外資流失，「並非只屬一時或疫情所致」。往日香港吸引世界，靠的是它自由之都的光芒，如今卻被籠罩。若曾被譏為「a fine city」（罰款之城）的新加坡，與被譽為「can do」（一切搞掂）之都的香港，日後予人感覺逆轉時，恐怕香港就會被新加坡取代。