港警對漫畫表達「強烈關注」 評論指內容並非針對警方 當局是施壓

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香港警方對於與自身形象不同的信息，其包容度可從警方自2019年社會運動後不時向傳媒發信表達關注或不滿得見，而最新收信的，是《明報》政治漫畫家尊子一幅漫畫。不過，尊子回應稱，漫畫其實並非針對警察，而是校方。不少網上評論員亦有同感，不明警方為何會對號入座，批評警方是施壓，質疑香港已成政治漫畫無法生存的地方；而節目在警方投訴後被停播的傳媒人吳志森憂慮，該報日後會取消有關專欄，甚至警方會對尊子作出檢控。

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涉事的漫畫於前(11日)天刊登，內容顯示有身穿防暴裝備的警員到校詢問校長，學生犯了甚麼事；校長回答稱，有人講粗口、不見了擦膠、頂撞教師等。新任警務處助理處長（公共關係）陳東同日去函《明報》，表示對該幀漫畫「強烈關注」，指內容「恐怕會令讀者產生錯誤觀感，誤以為警方會如此調配人員處理學校求助個案，這樣並不正確。」信件又說，錯誤觀感會損害警隊形象、警民合作關係及打擊罪案成效。另外，漫畫亦「極可能令讀者對(荃灣聖芳濟)學校求助和警方調查產生錯誤觀感」，對校長和師生構成壓力或傷害，期望《明報》實事求是處理內容。

聖芳濟中學事件是指該校副校長於早會期間，因14名學生未有在國旗升旗禮中集隊而被罰停課三天，其間，有學生向傳媒披露，一名副校長斥責他們時，指他們可能違反《港區國安法》；不過，校方其後發表聲明，沒有提及國安法。事件曝光後引起關注，教育局響應傳媒查詢時表示，已着令校方提交報告，並指出，應以合情、合理和合法的方式處理，以期讓學生作出改善。

尊子昨日透過《明報》回應指，漫畫並非針對警察，而是認為學校教導學生，應該盡量諄諄善誘，不應隨便用高壓方法處理；他續稱，漫畫一如其他評論，都只是作者對社會風氣觀察，作出一般性評論和看法。《明報》編輯部亦簡單回應稱，會本着專業，繼續向讀者提供準確可信的新聞內容，並支持專欄作家提供專業作品。

中文大學新聞與傳播學院教授李立峯向《明報》表示，政治漫畫往往通過戲謔形式針砭時弊，會透過誇張手法評論事件或表達作者的觀點，是常用手法，至於觀點是否合理，則由公眾判斷。他又說，今次涉事漫畫的評論對象是「小題大做」的校長，不是警察，相信不難理解。

香港電台節目《頭條新聞》合約主持人吳志森亦在網上評論節目指出，向《明報》投訴的，應是被影射的校長，事件進一步反映警方是不可批評的，否則會「被判死刑」。他以《頭條新聞》被警方投訴後，港台停播該節目，而他與節目另一主持人曾志豪亦不再獲續約為例指出，擔心明報最終會抽起該專欄，而政治漫畫一向會以嬉笑怒罵的方式表達，以警方現時的標準，將會動輒得咎，可能隨時被控。他強調，言論自由應是包括諷刺、謾罵等自由。

移居台灣的評論員蕭若元亦在網上節目批評警方，更舉政治漫畫家阿塗和「vawongsir」已因香港失創作自由而離港為例，質疑當局是否要令香港變成政治漫畫無法生存的地方。

現年67歲的尊子，原名黃紀鈞，是香港著名政治漫畫家，自1983年起已在《明報》繪畫漫畫，亦曾在被迫停刊的《蘋果日報》和《壹周刊》供畫。