民主派輸掉首宗就限聚令提出的上訴 法庭指措施合憲 分組遊行人數合並計算

香港/政治

前立法會議員李卓人及梁國雄等8名工黨和社會民主連線成員在前年的五一勞動節遊行，以4人一組、相隔1.5米方式前進來請願，但被裁定違反公眾場所不準超過4人聚集的社交距離措施(俗稱限聚令)，判囚14天，緩刑18個月。被告就定罪及判刑提出上訴，高等法院今(18日)早駁回這宗全港首宗就限聚令提出的上訴，稱限聚令合憲，上訴理由無一成立，維持原判。上訴人之一的黃浩銘表示，須研究是否繼續上訴，但重申限聚令應取消。

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自武漢肺炎疫情爆發近三年以來，港府大部分時間以限聚令禁止人群聚集傳染，民主派人士雖然不滿，並指這是借防疫來打壓集會自由，但為免觸犯法律，仍會以四人一組的方法來遊行集會，有時則以分組「前、後腳」方式進行，工黨和社民連在2020年5月1日勞動節的遊行便以此避免觸犯法律。上訴方質疑是次限聚令的檢控違憲，侵犯了《基本法》保障的和平集會示威權利，又指上訴人當時有佩戴口罩示威，表現克制，定罪實屬過嚴，應保障剩餘的示威自由。上訴人又說，遊行期間有分開「工黨組」和「社民連組」，刻意保持距離，更一度分為兩條遊行路線，期望法庭釐清8名被告究竟屬於「8人」，還是「4人加4人」的聚集。

法官黃崇厚在判辭中表示，認同原判的裁判官指，限聚令在維持公共衛生、減少經濟損害，以及保障和平集會、遊行及示威自由之間取得合理平衡，裁定限聚令合憲。至於上訴人的聚集，法官認為，已構成8人的群組聚集，相關的定罪有充分證據支持。刑期方面，黃官認為，裁判官的觀察、分析和考慮大體上合情合理，原判沒有違反判處原則，亦非過重，因此維持原判。

取消限聚令聲音日響梁子超：已名存實亡

上訴人之一的社民連主席黃浩銘在高等法院作出裁決後表示，對上訴結果本就沒有期望，但仍會研究判辭，以決定是否再上訴。他再次要求港府取消限聚令，指香港已有九成人接種兩針疫苗，接種三針的亦超過八成，港府仍施行嚴苛的防疫措施並不合理，亦會損害民生。

早於上訴人遊行前，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良已在2020年4月已質疑限聚令的作用並要求放寬，但時任特首林鄭月娥當時為限聚令辯護，指法例能保障市民生活和控制疫情，並解釋限聚令中的「共同目的」，舉例稱乘搭巴士或等候升降機不屬有共同目的，不會違法；若一家六口去拜祭先人，則屬共同目的。

但近日有越來越多醫學界人士提出質疑，呼吸系統科專科醫生梁子超本月4日更直言，4人限聚令已「名存實亡」，建議取消。他認為，本地鬧市、食肆、商場在假期人山人海，實在是難以執行，加上港府已放寬宴會人數至240人，不明白港府為何不放寬限聚令，「你除非唔想復常」。他又說，經歷兩輪海嘯式疫情爆發的香港，群體免疫已逐漸建立，現時是逐步放寬各項防疫措施的黃金期，相信放寬社交距離不會造成太大風險。

8名上訴人為工黨的李卓人、郭永健、何偉航及麥德正，而社民連的，則有梁國雄、吳文遠、黃浩銘及曾健成。他們在2020年5月1日勞動節到政府總部外請願，要求設立失業援助金；去年被裁定違反參與受禁群組聚集罪成，被判緩刑。