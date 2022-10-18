港人曼城示威被拖入領事館毆打事件發酵：當地聯署及集會 惟特首拒評

香港海外民主

就有在英港人於中國駐曼徹斯特領事館外示威時，遭懷疑是領館人員拽入領館範圍毆打一事，更多英國國會議員發聲批評及要求中方道歉，而曼徹斯特的香港人及組織則發起聯署和下星期日集會。在香港，要求唱好故事的特首李家超今(18日)早拒絕評論事件，指不了解事件全貌，但相信當地政府處理事件時會遵守《維也納領事關係公約》及法律。

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根據《明報》報道，中國外交部發言人汪文斌昨日響應事件時表示，中國駐英大使及領事館均遵守當地法律，希望英方按《維也納公約》協助中方人員於當地的日常運作。不過，外交部網頁未有把上述答問放在「發言人表態」欄目中。該欄目一般會把發言人在例行記者會上的答問列出。

英國反應強烈，除英國首相發言人和保守黨前黨魁施志安表達深切關注外，跨黨派國會議員亦譴責事件，新任外交事務委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）在推特上指出，從捍衛港人陣線骸書上的圖片可見，總領事不單目睹毆人事件，且頗有可能參與其中。她促請英國外交部傳召中國駐英大使鄭澤光。

民間方面，曼徹斯特香港人及組織就16日中國駐曼城領事館人員襲擊和平示威者一事發表聯合聲明，指此起暴力事件明顯侵犯英國公民的言論及人身自由，絕不能容忍，並予以譴責。促請英國外交部和外相立案調查涉事中國領使館職員有否違反英國法律及國際法。

事發星期日，當中共召開二十大之際，一群在英港人到中國駐最城領事館外示威，遭領館內衝出的人破壞橫額，一幅漫畫被搶，而手持漫畫的港人則被拽進領館鐵閘內，被7至8人毆打，後被警方救出。有參與事件的牽頭人被指是總領事鄭曦原，但本台向領事館查問超過一天，仍未獲回復。