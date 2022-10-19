台灣最高行政首長蘇貞昌立院答詢咳嗽確診新冠肺炎

台灣/新冠疫情

台灣行政院長蘇貞昌昨天出席立法院質詢後，經過快篩，確診新冠肺炎，是到目前為止，台灣政府部門感染新冠肺炎的最高層級官員。由於依規定需要隔離七天，而現在又是立法院開會期間，行政官員依法必須出席備詢，蘇貞昌已經向立法院請假。

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內閣閣揆因病請假，在憲政史上很少見，但並非第一次。1984年，當時擔任中華民國行政院長的孫運璇曾因病請假，由副院長邱創煥代替，到立法院做施政報告，答覆立委質詢。

蘇貞昌昨天上午進入立法院議場之前，測量體溫正常；但詢答過程中顯得不太舒服，不時摸摸額頭，或低頭咳嗽。

行政院表示，蘇貞昌癥狀輕微，身體沒有大礙，政務不會中斷，將持續以視訊或網絡方式聯繫辦理。

行政院長和總統每周都要定期會面，會不會傳染給總統蔡英文呢？台灣總統府發言人張惇涵表示，蔡英文最近一次與蘇貞昌會面，是在上星期六的指揮中心，目前蔡英文身體健康良好，醫療團隊也會密切掌握。

由於蘇貞昌9月21日剛打完台灣研發的高端疫苗做為第四劑，已滿十四天，按理應產生防護力，卻仍然確診，使高端疫苗的保護效果再度受到質疑。台灣疫情指揮中心表示，施打追加劑的重點在於減少重症或死亡，而不是預防感染。

另外，日本十月鬆綁邊境，台灣民眾只要打滿三劑世界衛生組織(WHO)認可的疫苗，入境日本不必另做核酸檢驗，也不用隔離。但台灣自行研發生產的高端疫苗，卻沒有受到WHO認可，因此打過高端疫苗的台灣民眾，入境日本必須自費作核酸檢驗，陰性才能入境。

可是日本是台灣民眾喜愛前往的旅遊地，而當初第一劑選擇施打高端疫苗的台灣民眾超過一百萬人，又多半是在蔡英文等高官親自示範下選擇國產疫苗高端，引發不滿。

疫情指揮中心表示，即日起實施「補打方案」，當初注射高端疫苗的民眾，如今如果有出國的需求，今天開始，可以增加施打項目輸入的COVID-19疫苗。

目前台灣疫情仍在高峰，今天單日確診將近4萬5千人，一周以來，每天單日確診者多在四萬多到五萬多人之間。