台灣邊境解封出國旅遊爆增亂象叢生

台灣/旅遊

台灣於10月13日邊境解封之後，出國旅遊人潮爆增，旅行社海外旅館的訂單成長三到五倍，但因為許多國家機場都出現人力調派等問題，導致航班不斷異動，機票價格也偏高。

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台灣最主要的國際機場「桃園機場」出入境統計顯示，10月13日邊境解封後，截至昨天為止，出入境人數都有增加的趨勢，出境人數累計超過4萬8千人，入境超過6萬6千人。

旅遊網站「易游網」表示，邊境解封後，國際機票和海外旅館的訂單量，有三倍到五倍的成長，一周以來，賣出的機票已經突破新台幣一億元；另外，春節旅遊團的詢問度最高，最熱賣的航點是東京、大阪。

旅遊網站KKday也說，海外旅遊商品持續熱賣，從九月底到昨天，海外旅遊商品的銷售，比起解封前一個月，成長將近兩倍；目前一人出遊的人數大約佔訂單的四成。

隨着台灣邊境開放，日本邊境也解封，搶頭香要去日本旅遊的人潮湧現，廉價航空「台灣虎航」祭出低價促銷，賣出了上萬張機票，但卻因日本機場人力短缺，導致許多班機取消，引發了消費者抱怨。

為此，虎航董事長陳漢銘赴日協調，他昨天表示，明年一月包括四大主要航點東京、大阪、新千歲、沖繩將穩定增班，虎航也將調派人力支持日方；至於仙台、茨城等二、三線機場補充人力缺口的速度比較慢，將評估是否就鄰近的航點實施增班。

相較於虎航受到衝擊，星宇航空表示，目前飛日本航線都正常。

華航則說，邊境管制放寬後，旅客需求增加，但日本各地機場因人力恢復需要時間，希望相關問題可以儘速解決：長榮航空說，目前春節期間的訂位最顯著，各航點將在年底陸續復飛。

高雄餐飲大學觀光研究所教授劉喜臨分析，疫情解封後，機場和旅遊產業缺工，是全球性的問題，航空公司近期遇上取消航班的風波，有部分原因是沒有完全掌握供給市場。

他分析，機票價格、航班數量什麼時候能夠穩定的關鍵，在於廉價航空的復蘇程度，航空市場可能要到2024年才能復蘇，預估明年，台灣旅遊市場大約會復蘇到五到七成。