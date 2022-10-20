民調：施政報告5年來首現滿意凈值 特首率眾官海外說好香港故事

香港/政治

一項民意調查顯示，香港特首李家超的首份施政報告獲得51.1分的合格評分，滿意報告的受方市民亦較不滿意者多3.1%，是五年來首次出現滿意凈值和評分重上50分的合格線，亦較上一份報告的34.2分明顯上升。不過，李的滿意凈值是回歸後五位特首中最低的。開局較差的李家超，聲言會與一眾高官到海外「說好香港故事」，以抗衡西方國家對中國和香港的抹黑。

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前身是香港大學民意研究計畫的香港民意研究所，昨(19日)在李家超發表施政報告後實時進行訪問，在八小時內訪問745名在港居民，當中人有聽施政報告。結果發現，對施政報告表示表示滿意的，占受訪者34%；不滿意的佔31%；表示一半半的有19%；餘下17%的，表示難講或不知道。把表示滿意的受訪者比例減去不滿意者之後，滿意凈值是3.1%，是相隔四年後，施政報告再次出現滿意凈值，但作為特首的首份報告，李的施政報告凈值是最低的，過往四位特首的首份施政報告，滿意凈值介乎39.1%至11.4%之間。

李家超今早出席三間電台聯播的施政答問節目時，拒絕因應民調結果為自己評分。但他不斷強調，香港優勢多多，應廣告天下。他在施政報告中明言，國際政治環境錯綜複雜，外部勢力不時刻意對國家抹黑造謠，歪曲香港的狀況，故須宣揚型香港的優勢和機遇，向世界「說出真實的香港好故事」。

為此，他會和主要官員率團外訪，首站是下月的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，其次是明年由貿易發展局在泰國舉辦的「邁向全球首選香港」活動。

另外，財政司司長將領導專責小組，聯同商界翹楚、貿發局和旅遊發展局等機構到訪傳統和新興市場，重塑香港的形象和品牌。專責小組亦會推出全新的訪客計畫，贊助約1000名來自中國內地和海外具影響力的政商、媒體領袖訪港，讓他們向其家鄉宣揚經親身了解的「香港好故事」。其次，金融發展局和投資推廣署待部門和法定機構亦會展開環球推廣活動來宣揚香港的機遇；至於透過多媒體和網絡宣傳更是少不了的一環。

不過，香港政策研究所董事暨行政總裁馮可強向傳媒表示，有關工作和成效都會有一定難度，因為西方政客和傳媒對香港的負面印象已成，即使受邀來港，日後的報道和結論亦未必是港府所想望的。他又說，以香港現時被指嚴格的防疫措施，把計畫推遲至疫情過去後才施行較好。

翻查資料，前任特首林鄭月娥在2019年的反對修訂逃犯條例運動後，於2020年6月批出近630萬美元聘請公關公司提供「香港重新出發」公關服務，以平衡國際社會對港的負面觀感，但由於武漢肺炎自2020年初在全球爆發，這公關計畫未有全面開展。