受制裁俄羅斯富豪遊艇Nord離開香港 美港風波暫息

香港/俄烏戰爭

受西方制裁的俄羅斯富豪穆爾達紹夫(Alexey Mordashov)擁有的豪華遊艇「Nord」在停泊香港水域兩星期後，於昨(20日)午離港前往南非首都開普敦，結束香港與美國因港府拒絕扣押船隻而可能令兩地關係進一步緊張的局面。至於「Nord」在船隻可留港一個月的上限前離港，是按計畫如期離開抑或是在港府要求下離開，海事處一律拒絕回應。

廣告 繼續瀏覽後續

「Nord」在本月5日進入香港海域，美國國務院三度發聲，警告香港不要成為受制裁人士的避風港，否則會令香港的營商環境透明度受質疑、國際金融中心蒙上陰影；但港府拒絕像其他地方般扣押受制裁者的資產，包括過境船隻，聲稱只會執行聯合國安理會的制裁建議，個別國家向某地施加的單方面制裁，港府沒有權力，亦不會採取行動。

美國的彭博通訊社引述船主的發言人表示，自「Nord」抵港以來，船主一直身處莫斯科，但拒絕評論遊艇去向。而根據可追蹤船隻位置的網站數據顯示，該船將於11月9日抵達南非開普敦。

自俄羅斯年初入侵烏克蘭，美國和歐盟宣布許串制裁行動，被視為俄羅斯總統普京盟友的鋼鐵大亨穆爾達紹夫亦名列制裁名單，而價值5億美元的「Nord」估計因防範遊艇被願意執行制裁的國家扣押，在不同地方停泊。據報「Nord」3月中旬由東非島國塞舌爾駛回俄羅斯海參崴，4月11日抵達後，曾短暫駛經日本海至南韓釜山港，但6月6日又駛回海參崴；9月底離開，西方傳媒曾以為它向越南峴港出發，結果航行一個多星期後，在本月5日進入香港西區水域停泊，停留十五天後，於昨日離港。