布林肯重申：美國期望台海分歧將得到和平解決

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月19日在受訪時再次表示：“中國政府想要加快統一”。他此前於17日在斯坦福大學出席活動時提及，“北京下決心大大加快推動統一”，並可能使用強制手段實現目標。

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布林肯周四在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《早安美國》的專訪時被問及，他是否認為中方會“採取一切手段”加快統一進程時，布林肯回答說：“有可能通過任何手段。通過脅迫和壓力，如果有必要，有可能通過武力。”

布林肯續稱：“整個世界都與此有關，以確保台灣海峽沿岸的和平穩定。每天通過該海峽的貿易和商業量對世界經濟至關重要”。他還再次提及台灣作為主要半導體製造者對全球製造業和科技經濟的重要性。

布林肯在採訪中說：“我們致力於盡我們所能......確保台灣有能力有效地保護自己免受侵略；我們也向中國明確表示，我們的期望是這些分歧將得到和平解決”。他還稱：“而雙方沒有一方做任何事情來單方面改變現狀，或用武力改變現狀。”

布林肯說：“北京將做出自己的計算，自己的決定，但我們所說的和我們一直非常明確的是：保持現狀，確保這些分歧的和平解決。不僅對我們至關重要，我認為這對世界各國也至關重要。我覺得北京正聽到這個信息，這不僅僅是來自我們，也來自任何其他國家。”

除了布林肯外，美國海軍作戰部長吉爾代(Michael M. Gilday)19日在出席智庫活動，談論所謂中國對台動武的2027年窗口時說道：“當我們談論關於2027年窗口時，在我的想法中，那必須是一個2022年的窗口或是一個可能的2023年窗口。我不能排除這個可能性。我這麼說完全不是要危言聳聽，只是我們不能一廂情願的希望它不會發生。”

美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比(John Kirby) 20日在白宮記者會上就吉爾代的發言回應指：“我只想告訴你我們一次又一次說過的話。這沒有理由爆發衝突。我們對台灣的態度、我們對一個中國政策的堅持沒有任何改變。正如我在前一個問題中所說，我們將繼續尋找幫助台灣提高自衛能力的方法，這一事實沒有改變。這項工作將繼續。”

約翰·柯比補充說：“我們不希望看到單方面改變海峽兩岸的現狀。我們當然不希望看到它被武力改變。既然我們對待台灣和台灣自衛的方式沒有改變，就絕對沒有理由發生這種情況。”

另據路透社報導，美國常務副國務卿舍曼(Wendy Sherman)下周將訪問東京，並與日韓官員就朝鮮近來不斷地導彈試射和台海緊張局勢問題進行磋商。