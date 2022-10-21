陳明通：正告北京武力攻台沒有贏的可能

中國/台灣

資料圖片：台灣國安局長陳明通。陳明通10月20日在立法院受訪表示，他要正告北京當局，武力攻台沒有贏的可能。

針對中共總書記習近平在二十大報告強調不放棄武力犯台，台灣國安局長陳明通昨天在立法院受訪表示，他要正告北京當局，武力攻台沒有贏的可能，會斷送中華民族偉大復興。

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台灣立法院昨天審查國安局預算，陳明通會前接受訪問時指出，中共二十大報告有關對台灣的說法是「老調重彈」，但是更強調不放棄武力犯台。

他說，他鄭重告訴北京當局，武力攻台沒有贏的可能，會造成國際上經濟制裁，外交孤立，斷送中華民族偉大復興，成為中華民族罪人。

國民黨立委江啟臣質詢時問到，美國國務卿布林肯宣稱中共會加速統一台灣的時間表，台灣的判斷如何？陳明通答覆說，中共攻台有幾種設想，「要轉移內部壓力時，它可能會攻台。」江啟臣追問，中共內部近年如果經濟壓力很大，會因此攻台嗎？陳明通回應，「很多極權國家都這麼做」。

至於布林肯攻台時程的說法與國安局設想否一致？陳明通則回復說，過去評估中共完成軍事準備是2027年，後來有人提到2025年，現在「2023年也必須關注」，他說，「現在很多事情瞬息萬變」。

國民黨立委李貴敏質詢時則關切美國海軍軍令部長吉爾代的說法。對此，陳明通認為，2023年的狀況，比較可能是「以戰逼談」，國安單位有一定的因應建議。

陳明通曾說過「蔡英文總統任內兩岸不會打仗」，但上周三在立法院已將說法修正為「中共不會作登島的戰役」。昨天他進一步說，中共要轉移內部壓力時可能攻台，而且可能以戰逼談。

對於國安局長說辭的轉變，台灣輿論質疑，是否順水推舟，寧可失去權威，也要試圖為2024總統大選營造「抗中保台」的選舉氛圍鋪路。

還有，近來美國國務卿布林肯和海軍軍令部長吉爾代對中共軍力的描述，為台海情勢添柴加油，也被台灣輿論解讀為，是以激化區域情勢，為美國介入，尋找立足點。