香港兩年少14萬勞動人口 市民直面特首指因「苛政猛於虎」

香港/離港潮

香港特首李家超終於承認近年離港人數增加，官方數據更顯示，過去兩年，香港勞動人口顯著下降了14萬，當中多數屬高技術的年輕人口。人口移出以致基數減少之下，香港的最新失業率持續降至3.9%，就業不足率亦降到1.8%，較前減少0.2個百分點。

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李家超昨(20日)在有關施政報告的電台聯播上承認，近年離港人數增多，但原因各有不同，不認同離開是因為幸福感不足，強調港人向來習慣「出出入入」，他重申，香港仍然具吸引力，只要發揮自身優勢和向外國宣傳，當已離港的港人發現香港優勢後，屆時或許會迴流。

不過，他隨即被致電到電台的市民打臉，聽眾何先生直接向李指出，香港一向人才濟濟，崇尚自由，自從政府所謂「乜嘢亂」之後，便有人才流失，故流失的原因在於「苛政猛於虎」，這是「大家心知肚明…特首你一定知道，但系你唔承認之嘛。」李家超沒有回應他這說法。

到了下午，勞工及福利局孫玉菡在記者會上指出，過去兩年勞動人口顯著下降了14萬，當中有三分之二屬高技術人口，25歲到35歲群組占的數目最多。他今早出席電台節目時補充，勞動人口減少不代表全部外流，但多個行業均反映難以聘請員工，當中以中層至中高層人員最缺乏，本地培訓人才不足應付，有需要引進海外人才，強調「高端人才通行證計畫」較以往的專才計畫更全面，期望自明年起的三年內，輸入人才計畫每年可吸引最少3.5萬名留港最少一年的人才，較2020至21年的年均人數上升四成。

人才流失以至聘用人員困難的最直接影響，是僱主須加薪挽留人手。根據香港人力資源管理學會昨日公布的薪酬趨勢調查結果顯示，香港僱員今年的平均加薪幅度為3.5%，創武漢肺炎疫情以來新高；在扣除通脹後，實質加幅為1.6%。展望明年，68%受訪機構表示會繼續增薪，平均加薪幅度更會略升至3.6%。

另外，不同行業的加薪幅度可在一定程序上反映人手不足或人才流失的行業。在受訪的178家機構中，96%表示會於本年加薪，當中電訊、多媒體及信息科技業的平均加幅為9.8%，而社福教育界則加薪2.5%。

該會會長孔於人表示，香港人才流失嚴重，促請港府除了「搶人才」外，亦要培養、培訓和挽留本地人才；而在搶企業上亦應關顧中小企。

人才流失亦「有助」失業率繼續回落。根據港府昨日公布的最新失業率，7至9月的失業率是3.9%，較6至8月的失業率再降0.2個百分點，是連續二個月下跌；就業不足率跌幅相同，最新是1.8%。同期，最新總就業人數為362.9萬，增約2萬人。

香港浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才向now財經新聞台表示，香港在過去一段時間流失了一些就業人口，令整體基數變小；加上各行各業開始復常，企業在聘用人手方面有很大需求，但部分失業人士的學歷、技術或能力錯配，故就算市場上有職位空缺，也未必可找到合適工作，預期失業率大幅減少的機會不大。