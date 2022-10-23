德國議員團本月二度訪台 星期一拜會蔡英文

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德國聯邦議院人權委員會代表團10月23日抵達台灣桃園國際機場。此行是繼德國聯邦議院“友台小組”月初訪台後，月內再度有德國議會團體前往當地訪問。

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據悉，由德國自民黨籍議員海特（Peter Heidt）率領的代表團將於23至26日在台訪問，隨後將前往日本。訪問團6名跨黨派議員分別代表德國基民盟/基社盟、社民黨、綠黨及自民黨。

據悉，海特出發前向德新社表示，此行訪台是希望以實際行動表達對台灣的支持，訪問主軸是希望更密切地合作及為了“台灣的獨立性”。報導指出，訪台議員並不想被中方反對所嚇倒，而是想通過訪問發出一個信號，即他們與台灣站在一起。

據中央社報導，台灣統府發言人張惇涵周日表示，誠摯歡迎訪問團抵台。海特代表團一行將於周一上午得到總統蔡英文的接見。張惇涵指出，台灣與德國不僅在半導體科技、風電能源，及電動車零件供應鏈等領域，有密切的合作關係。近年，在轉型正義、金融監理，和航空服務等重要面向，也多有進一步的交流合作。

周日，代表團與當地非政府組織代表會面，討論死刑、民主、人權、香港局勢等議題。隨行的綠黨籍議員米謝托韋克（Boris Mijatovic）也在推特上分享了參觀國家人權博物館的照片。