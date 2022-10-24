二十大後首日：中港股市齊跌 港股半日跌5% 開市創逾13.5年低位

香港股市

中共「二十大」(中國共產黨第二十次全國代表大會的簡稱)未能按慣例刺激股市，在二十大結束後首個交易日，香港股市開市跌穿一萬六千點關口，其後跌幅擴大，中午收市報15401點，跌809點，跌幅約5%；當中的恆生中國企業指數跌幅更大，達5.63%。中國三大股市亦全部下跌，上海證券交易所指數半日跌0.89%，深圳股市亦跌0.73%，最差是創業板指數，跌幅達1.23%。

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台灣的《財訊快報》把中港股市今(24日)天大跌歸因於中共二十大，指中國國家主席習近平在二十大打破鄧小平「任不過三」的做法，又鞏固「習家軍」班底，令權力更加強化，以致外資率先在香港「倒貨」，令香港眾多指數不斷破底。在香港，股評人黃德幾則統稱為市場解讀二十大和香港特首的施政報告沒有帶來利好消息，令香港成為成熟市場中表現最差的股市。他闡釋，中美博奕、「動態清零」政策不放寬、中國禁止「二選一」政策持續等因素均利淡股市。

值得注意的是，中國國家統計局今早發布第三季經濟向好的消息亦未能挽救股市跌勢。根據公報，中國第三季國內生產總值 (GDP)增長3.9%，優於市場估計的3.4%，令今年首三季的GDP增長3%，較上半年加快0.5個百分點。另外，工業和消費增長亦分別達到3.9%和0.7%。

《路透社》前日引述消息指，美國納斯達克叫停至少4家小型中國公司的首次公開發行(IPO)的準備工作，並對這類公司掛牌上市後的股價短暫飆升進行調查。有外電認為，這消息拖累港股沽壓沉重，抵銷中國第三季經濟按年增長顯著加快至3.9%帶來的利好消息。

在過往多次黨代表大會前後，股市均會有好表現，突出利好消息，但香港股市在二十大召開後第二個交易日(18日)開始下跌，由16914點拾級而下，曾在上周四(20日)低見16056點。美國的《華爾街日報》昨日更引述不具名的知情人士報道，中國證券交易所的人士曾告訴國內券商和基金公司，在中共召開二十大會議期間，不要進行大宗股票賣出交易，減少在會議期間及前後出現市場波動。

不過，眼見昨日出場的二十大新領導層，連稍具市場經驗的改革派亦未有人能進入中共領導核心的政治局常委，中港股市今早開市齊齊下跌。

香港方面，股市低開15894點，較上周五收市跌316點，跌幅1.95%，創13.5年來新低；其後跌幅擴大，最多跌811.73點，中午收市時跌幅略為收窄，但亦跌809點。半日主板成交額接近815億港元。當中，科技指數失守2900點關口，創新低，半日跌近7%。另外，內地房產股的沽壓亦甚大。