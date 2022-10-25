涉嫌隱瞞蘋果大樓違契 黎智英兩項欺詐罪成立

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前壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，被指涉嫌向香港科技園公司隱瞞持有的“力高顧問”公司租用壹傳媒在將軍澳工業邨處所，違反租契。兩人早前否認兩項欺詐罪，法官10月25日在區域法院，裁定黎智英兩項欺詐罪名成立，及黃偉強一項欺詐罪名成立，並將案件押後至下月24日求情及判刑。

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控罪指，黎智英及黃偉強於2016年1月至2020年5月連同時任壹傳媒營運總裁周達權及其他人隱瞞科技園公司，有關將軍澳工業邨蘋果大樓並非按租契用途使用。黎智英亦被控另一項欺詐罪，指他沒有按1995年所訂租契協議使用工業邨相關用地，意圖詐騙科技園公司。

據當地媒體報導，黎智英周二早上由囚車押送至法院，而黃偉強則自行到庭應訊。開庭前，有旁聽人士高呼“黎生早晨，黎生保重！”，黎智英隨後向旁聽席揮手致意。黎智英的國際律師團隊、英國禦用大律師加拉格爾（Caoilfhionn Gallagher）就案件審理結果向媒體表示，判決意味着黎將“作為一名被定罪的囚犯進入他的國安法（案件）審判”。

據了解，現年74歲的黎智英自2020年8月被捕後，先後被指控涉及多宗案件，其中大部份案件已審結完畢，包括3宗涉及2018年的示威案、2020年煽惑他人參與六四集會案，繼最新就欺詐科技園案被裁定罪成後，現只剩下12月開審，指他違反《香港國安法》的案件仍有待審訊。

據悉，相關案件已排期於今年12月在香港高等法院審訊，他在這案所面對的控罪，一經定罪，最高可被判終身監禁。法庭早前已批准黎智英從英國聘用禦用大律師歐文斯（Tim Owen）代表他，該案將不設陪審團，由3名國安法指定法官審理。

無國界記者組織（RSF）近日發起請願，呼籲香港當局釋放2020年無國界記者組織新聞自由獎得主黎智英和他的六名同仁。