台北故宮證實打破三件明清瓷器古文物

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台北故宮博物院院長吳密察今天在立法院公開承認，從去年二月到現在，台北故宮共損壞了三件明清瓷器古物。「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」和「清康熙款暗龍白里小黃瓷碗」是打開時就發現破損；另一件「清乾隆青花花卉盤」則是整理文物時，因人員疏忽，掉落破損，但都依規定展開調查，追究責任，並沒有隱瞞。

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國民黨立委陳以信今天在立法院國是論壇中表示，他接到檢舉，一件珍藏在台北故宮博物院的清代文物龍紋碗已被故宮打破，且故宮高層下令掩蓋這件事。他說，這是故宮有史以來第一次打破古物，要求行政院長蘇貞昌下令徹查。

陳以信說，這件文物從未對外展覽，在去年二月執行文物數字典藏計畫時，將它移出庫房過程中，不慎摔破，事發後相關人員立即向院長吳密察報告，但吳密察卻下令對這項器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前，也不得做檢視報告，尤其要求相關人員封口，所有相關文件都用最高密件處理，以免留下任何證據。

吳密察隨即在立法院公開承認，去年二月到現在，共計損壞三件明清瓷器。台北故宮也發聲明指出，故宮器物處瓷器科人員去年2月3日、和今年4月7日打開文物包裹後發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」和「清康熙款暗龍白里小黃瓷碗」已經破損；另今年5月19日整理文物時，由於人員疏忽，以致「清乾隆青花花卉盤」掉落破損。工作人員都立即依程序通報到院長。

隨後故宮交由政風室調查。調查結果是，去年2月3日和今年4月7日的破損沒有人員疏失；今年5月19日則明確是人員操作疏失，已經將全案移送考績會，懲處程序正在進行中。

至於立委指責的「下令封口，刻意隱瞞」，台北故宮解釋，事件發生後，基於保全證據的需要，在案件調查及文物修復期間，不能允許一般人員或當事人任意提取、檢視、搬移這三個案件的文物，這樣的作業方式不必等院長下令。

可是前兩件國寶瓷器為什麼打開時就發現破損呢？吳密察說，故宮的瓷器是幾件放在同一個箱子里，瓷器之間有空隙，可能是在搬運碰撞造成破損。

吳密察下午並舉行記者會強調，這三件文物，在分級裡面，列為暫定分級里的一般古物，他說，如果是國寶和重要古物，按規定甚至要報到文化部。但這三件都是暫定分級里的一般古物。

他並說，目前台北故宮對瓷器包裝儲存是「多物一箱」，是很落伍的方式，故宮已決定比照其他文物，改箱為櫃，一件一件地儲存，並已編列預算改善。

至於破損瓷器的修復，「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」已經在修復中；「清康熙款暗龍白里小黃瓷碗」正等待修復人員處理；「清乾隆青花花卉盤」要等待懲處程序完成，責任釐清後才會展開修復。