港金融高峰會：財政司染疫未必趕及出席 美國會議員及團體鬧市促巨擘杯葛

香港/金融

作為香港重新回到國際視野的國際金融領袖投資峰會下周三舉行，但出席嘉賓人數可能有變。作為會議主講嘉賓的財政司長陳茂波回港前夕證實感染武漢肺炎，按規定應未能趕及親身出席會議。另外，美國「國會及行政當局中國委員會」聯席主席發表聲明，點名批評來港的金融機構高層是為港府侵犯人權的行為塗脂抹粉，促請他們重新考慮；而一個關注香港人權的團體則在紐約金融中心大街以激光燈打出圖文，呼籲他們杯葛會議。

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現已確定不能來港出席峰會的，是作為其中一節專題討論嘉賓的花旗集團行政總裁範潔恩(Jane Fraser)，原因是確診武肺，令美國出席會議的討論嘉賓減至十人，但仍然是今次峰會最多人作為討論嘉賓出席的國家。其次是有3人出席的英國，而加拿大、德國和瑞士各有一人作討論嘉賓。

另外，原訂下周三、四作主題演講的財政司長陳茂波，日前率團到訪巴林和沙特阿拉伯，他昨(27日)午啟程回港時，病毒快測呈陽性，須留在沙特，而根據當地防疫規定，確診者須隔離至少7天，即他在下周三才完成隔離，並要在上機前的快測呈陰性才可入境香港，意味他很大可能缺席峰會。主辦峰會的金融稠理局今早表示，未清楚陳能否趕及返港，但會為峰會作出最合適安排，如峰會流程有更新，會適時公布。一般估計，陳可能改以視訊形式發言。

與此同時，美國國會「國會及行政當局中國委員會」（簡稱CECC）聯席主席眾議員麥高文（Jim McGovern）和參議員默克利（Jeff Merkley）昨天發表聲明，點名高盛、摩根士丹利、黑石集團等出席峰會作嘉賓的高層，指他們赴港出席會議將被視為認可港府瓦解香港自治、新聞自由及法治，為港府侵犯人權的行為洗白，並為被美國制裁的特首李家超提供政治掩護，促請有關金融機構高層重新考慮。根據日程，李家超會在峰會上作開幕主題演講。

聲明揚言，如果有關金融機構增加在威權政府投資，損害美國國家利益並加速破壞香港的自治和自由，美國國會必定關注。

另外，去年3月在美國成立的香港自由委員會(The Committee for Freedom in Hong Kong)則發起公開請願行動，在紐約華爾街附近的鬧市大廈牆上，以激光光打出口號和圖像，呼籲華爾街高層杯葛峰會，不要在中共嚴重破壞人權時來港出席會議。有關圖文列明，香港有逾萬人因2019年的反修例運動被捕、200名政治犯被未審先囚；呼籲華爾街的CEO不要支持香港剝削人權、不要向中共叩頭。