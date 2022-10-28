首例：旁聽時拍掌及批評法官 兩男女裁定煽動罪成 判監3至12個月

香港/政治

香港支持中國民主愛國運動聯盟副主席周亨通在香港的一個警署獲準保釋後離開。香港警方於6月4日星期五逮捕了周，原因是他不顧警方對一年一度的六四燭光晚會的禁令，通過社交媒體宣傳未經批準的集會。2021年6月5日。 (AP Photo/Kin Cheung)

兩名男女旁聽前支聯會副主席鄒幸彤有關六四集會案時，在庭上拍掌及批評裁判官，當局沒有像過往案件般控以藐視法庭罪，而是以近年常用、入罪門坎低的發表煽動文字罪，成為首宗因旁聽而被控煽動罪的案例，法庭裁定二人罪成，判囚3個月；當中，男被告另因在社交平台上發布片段批評法官，加控同一罪名，兩罪合共判囚12個月。男被告表示，「歷史會判我無罪」，不作求情。

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根據案情，報稱是牧師的59歲男被告彭圓滿在今年1月4日庭審上，聽到鄒幸彤發言時拍掌，鄒被法庭中斷髮言時又說：「良知呀，你跌左，閣下」；而68歲的趙美英則批評主審法官「亂咁判」，又說「包青天嚟審」，並以「過分呀」等說話形容裁決。兩人同被控於庭上發表煽動文字。

主審這首宗因旁聽時發表評論而被控煽動罪的裁判官鄭念慈認為，裁判官當日要求鄒幸彤停止發表政治宣言，並指令警員記下擾亂法庭秩序者的身分，是合理合法，與彭所指的良知無關，彭的說法，是公然貶低裁判官，必定是意圖引起對司法的憎恨及藐視，亦影響法庭的莊嚴及運作，裁定被告罪成。

鄭念慈昨(27日)在判刑時指，兩人在主審鄒幸彤案的裁判官發出警告後，仍肆無忌憚攻擊裁判官，會挑起他人情緒，「引起不同程度的危機」，亦影響法庭程序，案發時間雖短，現場亦只有約一百人，但考慮當日正審理受社會關注案件，須處以阻嚇刑罰，故判兩人入獄3個月。

另外，彭滿圓被控由前年11月17日至今年2月16日，透過YouTube頻道「牧師和你顛」，作出具煽動意圖的作為。控方提供八條片段作證，鄭官指當中兩條片未能肯定是否屬煽動片段，餘下六條片則是內容偏頗，詆毀司法人員，但彭沒有透過既有程序投訴，而是在網上仍出單方面批評，相信他並非有意矯正法官錯誤，而是要引起對司法的憎恨及慫使他人不服從合法命令，裁定他罪成。

鄭官續稱，考慮被告行為「嚴重衝擊法治及貶低他們(指司法人員)的公信力，踐踏法庭尊嚴」；而且涉案片段瀏覽人數眾多，最高一段影片多達九千人瀏覽，當中或會有人誤信彭而對司法人員產生偏見，就其作出煽動意圖作為罪判囚10個月，與煽動文字罪部分刑期同期執行，總刑期為12個月。

自辯的彭滿圓在獲悉自己罪名成立後陳情稱，案件表面是控方得勝而他被打敗，但從守護良知、捍衛人權而言，卻是「我得勝了」；他又質疑，「究竟是誰煽動了誰？誰才是煽動者？歷史將宣判我無罪」，他會尊重法庭的判刑，欣然面對刑期，不會求情。

彭圓滿自今年4月8日首次提堂後，申請保釋一直被拒，還柙至今已超過半年，將會在一年的刑期中扣減；另一被告趙美英表示會上訴，獲准以五萬港元保釋出外，等候上訴。