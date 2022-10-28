首例：旁聽時拍掌及批評法官 兩男女裁定煽動罪成 判監3至12個月
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兩名男女旁聽前支聯會副主席鄒幸彤有關六四集會案時，在庭上拍掌及批評裁判官，當局沒有像過往案件般控以藐視法庭罪，而是以近年常用、入罪門坎低的發表煽動文字罪，成為首宗因旁聽而被控煽動罪的案例，法庭裁定二人罪成，判囚3個月；當中，男被告另因在社交平台上發布片段批評法官，加控同一罪名，兩罪合共判囚12個月。男被告表示，「歷史會判我無罪」，不作求情。
根據案情，報稱是牧師的59歲男被告彭圓滿在今年1月4日庭審上，聽到鄒幸彤發言時拍掌，鄒被法庭中斷髮言時又說：「良知呀，你跌左，閣下」；而68歲的趙美英則批評主審法官「亂咁判」，又說「包青天嚟審」，並以「過分呀」等說話形容裁決。兩人同被控於庭上發表煽動文字。
主審這首宗因旁聽時發表評論而被控煽動罪的裁判官鄭念慈認為，裁判官當日要求鄒幸彤停止發表政治宣言，並指令警員記下擾亂法庭秩序者的身分，是合理合法，與彭所指的良知無關，彭的說法，是公然貶低裁判官，必定是意圖引起對司法的憎恨及藐視，亦影響法庭的莊嚴及運作，裁定被告罪成。
鄭念慈昨(27日)在判刑時指，兩人在主審鄒幸彤案的裁判官發出警告後，仍肆無忌憚攻擊裁判官，會挑起他人情緒，「引起不同程度的危機」，亦影響法庭程序，案發時間雖短，現場亦只有約一百人，但考慮當日正審理受社會關注案件，須處以阻嚇刑罰，故判兩人入獄3個月。
另外，彭滿圓被控由前年11月17日至今年2月16日，透過YouTube頻道「牧師和你顛」，作出具煽動意圖的作為。控方提供八條片段作證，鄭官指當中兩條片未能肯定是否屬煽動片段，餘下六條片則是內容偏頗，詆毀司法人員，但彭沒有透過既有程序投訴，而是在網上仍出單方面批評，相信他並非有意矯正法官錯誤，而是要引起對司法的憎恨及慫使他人不服從合法命令，裁定他罪成。
鄭官續稱，考慮被告行為「嚴重衝擊法治及貶低他們(指司法人員)的公信力，踐踏法庭尊嚴」；而且涉案片段瀏覽人數眾多，最高一段影片多達九千人瀏覽，當中或會有人誤信彭而對司法人員產生偏見，就其作出煽動意圖作為罪判囚10個月，與煽動文字罪部分刑期同期執行，總刑期為12個月。
自辯的彭滿圓在獲悉自己罪名成立後陳情稱，案件表面是控方得勝而他被打敗，但從守護良知、捍衛人權而言，卻是「我得勝了」；他又質疑，「究竟是誰煽動了誰？誰才是煽動者？歷史將宣判我無罪」，他會尊重法庭的判刑，欣然面對刑期，不會求情。
彭圓滿自今年4月8日首次提堂後，申請保釋一直被拒，還柙至今已超過半年，將會在一年的刑期中扣減；另一被告趙美英表示會上訴，獲准以五萬港元保釋出外，等候上訴。