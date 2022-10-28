BIS：香港外彙市場交易額增幅放緩 排名維持全球第四 國際地位獲確認

香港/金融

在香港國際地位備受挑戰之時，國際結算銀行(Bank for International Settlements，縮寫為BIS）公布以交易額計算的結果顯示，香港是全球第四大的外彙市場，第三大的場外利率衍生工具市場及全球最大的離岸人民幣業務樞紐，排名與2019年相同，但增幅大減，而場外衍生工具的交易額更不升反跌，較三年前大跌26%。不過，金融管理局仍然認為，排名再次確認香港作為主要國際金融中心的地位。

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國際結算銀行的調查每三年進行一次，每次均以當年4月的成交數據編製，而今年4月，香港正處於第五波疫情，並對經濟活動造成打擊，但香港的外彙和人民幣交易仍錄得顯著增長，只是增幅有所放緩。根據公布，香港外彙交易的平均每日成交金額，由19年的6321億美元增至今年的6944億美元，增幅為9.8%；在2019年時，有關交易較三年前的增幅是44.8%。

人民幣外彙交易的增幅則上升近一倍，公布顯示，人民幣外彙交易平均每日成交金額由19年的1076億美元，增至今年的1912億美元，增幅為77.7%；而在2019年時，這方面的交易日均額較2016年時增加39.6%。

場外利率衍生工具方面，香港的平均每日成交金額，由19年的4359億美元下降至今年的3211億美元，跌幅約為26.3%。有關情況較2019年大大遜色，當年香港在這方面的日均成交額，較2016年增長接近三倍，而國際排名亦上升一位至全球第三，當局解釋，增幅絕大部分由利率掉期交易增加所帶動。