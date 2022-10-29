大熊貓團團腦部腫瘤惡化大陸專家11月初抵台

台灣/社會

中國大陸在2008年贈送台灣的大熊貓「團團」罹患的腦部惡性腫瘤惡化，台北市立動物園不敢貿然為熊貓開腦治療，分析團團存活時間可能不到半年。動物園向陸委會等單位申請大陸專家來台協助，台灣官方今天火速批准，兩位大陸專家最快將在11月初抵達台灣，參與團團的治療和護理工作。

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2008年馬英九執政時，中國大陸在12月23日贈送一對大熊貓給台灣，取名「團團」和「圓圓」，當時牠們才四歲；台灣則在2011年回贈中國大陸一對長鬃山羊與台灣梅花鹿，兩岸互贈保育類動物，蔚為佳話。兩頭大貓熊來自四川卧龍自然保護區，目前住在台北市立動物園。

團團和圓圓可以說是台北市立動物園最紅的明星，參觀人潮經常大排長龍，有時還要限制時間。2013年牠們生下第一隻小熊貓，取名「圓仔」，2020年生下第二胎「圓寶」。

今年8月，團團出現癲癇癥狀，原本情況一度好轉，但在10月16日病況急轉直下，出現後肢無力、食慾不佳等狀況，活動力也大不如前；台北市立動物園公布檢查結果，團團第二次磁振造影，病竈區域明顯擴大，病程進展快速，腦部惡性腫瘤的機率大幅提高，但因為沒有做侵入性的切片檢查，仍無法百分之百確認。

動物園獸醫室評估，團團麻醉後心跳和呼吸次數明顯變慢，代表牠的身體狀況不好，無法負荷藥的劑量，而腦部病竈位置很深，如果冒險做切片檢查，恐怕會不小心傷到正常的腦組織，對於病況目前沒有具體的治療方式，認為情況不樂觀，恐怕剩不到半年。台北市立動物園認為，連中國都沒有為熊貓開腦的經驗，如果冒險動刀，「可能就這樣沒了」。

台灣官方人士透露，自從9月下旬團團傳出病情，陸委會第一時間就高度關注，並主動和動物園聯繫，表達如果有需要請大陸專家來台，政府相關部門將全力給予協助。當時動物園響應，初期先跟大陸專家視訊問診，後續再看狀況。27日陸委會接到了台北市政府申請大陸專家來台，立即連繫相關部會快速批准，預計大陸專家11月初可以抵達台灣，將在台灣停留一個星期。

大陸國台辦發言人馬曉光也表示，四川大熊貓保護研究中心九月下旬就成立了專家組，跟台北動物園保持密切聯繫。陸方已經收到邀請函，將派兩位診治和護理專家前往台灣，參與團團的治療和護理工作。

台北市立動物園透露，對於團團，目前以舒緩照護為原則，相當於人類的安寧治療，這部分獲得陸方專家認同，團團現在的情況雖然穩定，但仍處於波動狀態，讓陸方專家儘早來是最好的安排，目前團團都在後場休息。關心牠的民眾可以透過MOD的live直播頻道，看到牠每天的生活狀況。