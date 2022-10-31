再多兩名國際金融機構高層不來港出席會議

香港/金融

國際金融領袖投資峰會後(11月2日)天起一連兩日在香港舉行，但出席爭議再起，港府兩名主責官員發文，不點名地反駁美國國會議員批評來港參與峰會者是損人不利己之舉，強調會議有助投資者作出抉擇；但另一方面，美國黑石集團總裁格雷爾(Jonathan Gray)和英國巴克萊銀行行政總裁C.S. Venkatakrishnan決定，不來港出席峰會，令缺席峰會的嘉賓增至三人，美國媒體形容，這令峰會的召開面對更多挑戰。

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早前已表明不來港出席峰會的，是美國花旗集團行政總裁範潔恩(Jane Fraser)，原因是確診武漢肺炎。美國彭博新聞和香港電台今日報道，金融峰會再失一名重量級嘉賓，原定出席峰會的巴克萊集團行政總裁C.S. Venkatakrishnan因工作安排而取消亞洲行程，意味他不會到訪香港和新加坡。不過，根據金融管理局的峰會日程，Venkatakrishnan並非峰會小組的討論嘉賓。

另外，彭博又指，黑石集團總裁格雷爾因為感染武肺，不能來港，改由首席財務官Michael Chae出席峰會。Michael Chae在2010年年底曾獲黑石派駐香港三年半，負責集團的亞洲私人股本業務，2014年調回美國紐約，並加入集團的美國和亞洲投資委員會。

在此之前，美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，簡稱CECC）聯席主席批評美國銀行家來港參與國際金融峰會是為香港打壓人權塗脂抹粉，呼籲抵制，財政司司長陳茂波昨(30日)在網誌不點名反駁，指有外國政客企圖以泛政治化手段抹黑正常的金融業界交流，「甚至以敵對思維搞干擾，此等狹隘視野與消極的做法，不但損人不利己，最終只會拖累環球金融的發展。」

在到訪沙特阿拉伯時染疫的他又說，在當地出席「未來投資倡議大會」的國際金融企業高層，不少人都告訴他，稍後會轉到香港出席峰會，以便在「世界大變局」討論重要的宏觀金融和投資議題。至於仍在隔離期的他，徵狀已逐步減退，身體狀況良好，會爭取儘早符合健康規定回港，若不能親身出席峰會，亦必定以視像形式參與。

另外，香港財經事務及庫務局長許正宇昨日接受商業電台訪問時亦反駁美國國會議員的批評，指香港是國際金融中心，舉辦峰會是「理直氣壯」，強調「背靠祖國、面向世界」是香港優勢，「不是外界說幾句便能影響。」

他又說，本周舉行的國際金融峰會、今天開幕的金融科技周、國際七人欖球賽，有中外人士參加，傳達了一個很重要的信息，就是「香港其實是『Open to business（開門營業）』」，認為活動有助參加者思考未來將發展資源投放在哪裡。他續稱，單是金融科技周便有三百多間國際企業、超過1.2萬人參與。屆時，他會與美國及本地企業高管對談，探討投資機會。