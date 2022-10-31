北約六國十二將領來台研討俄烏戰情及印太局勢

台灣/北約

演習期間台灣一名海軍人員在基隆驅逐艦上2018年4月13日

在兩岸對抗逐漸「國際化」的今天，台灣國防部日前由國防大學舉辦了一場「北約將領班」的課程，秘密邀請意大利、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞等六個國家十二名軍官來台，跟台灣軍方人員交流研討俄烏戰爭跟印太地區情勢。

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台灣軍方過去與北約防衛學院保持低調交流，但從沒有邀請過北約將領來台，這是第一次，尤其在北約與俄羅斯關係緊張之際，使這項會議顯得更敏感。

「北約將領班」的消息來自台灣知名的國防戰略學者林中斌，他在個人臉書貼文披露，10月27日，他曾在國防大學的「北約將領班」（NATO GENERALS CLASS）發表演講，主題是「北京大戰略：不戰而主歐亞非」，演說當中，他提到德國總理蕭茲為何轉向北京，以及共軍為何2027年不會攻台等重點。

林中斌披露的電子版海報則顯示，台灣軍方明載，課程是本月27日在國防大學北投校區舉行的「北約將軍級國際和地區安全研討會」（National Defense University ROC - Beitou Campus NATO GENERALS CLASS International and Regional Security Seminar October 27, 2022）。

林中斌是研究中國人民解放軍、國際關係與兩岸關係的專家，曾任淡江大學戰略研究所教授、國立中山大學政治研究所所長、美國華府喬治敦大學講座教授。曾擔任過陸委會副主委和國防部副部長。

台灣的國防大學確實與北約防衛學院有合作關係，過去北約防衛學院曾開設台灣的將領與大使參與的戰略研究班等課程，由台灣選派優秀將領前往研習，但北約將領來台研習卻是前所未見。

不過可能因為消息敏感，當消息曝光後，台灣國防部對外否認有開設「北約將領班」，聲稱是國防大學舉辦的「國際區域安全學術講座」，國防部承認，會中確實邀請六國十二位國際友人，與台灣來自各部會的高階軍官、文官，共同研討俄烏戰爭，以及印太地區情勢等議題。這是國防大學首次舉辦這項講座，目前並沒有成立定期班隊。