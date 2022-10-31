地勢與梨泰院相若 香港蘭桂坊今晚萬聖節續采人流管制 昨仍人頭涌涌

香港預防踩踏意外

31.10 不少人未受梨泰院慘劇影響，到蘭桂坊慶祝萬聖節，但亦有人到場悼念及呼籲小心。

韓國首爾梨泰院發生「人踩人」慘劇造成逾三百人死傷後，地勢與它相若的香港中環蘭桂坊，昨(30日)晚繼續實施人群管制措施，並預留救傷通道以備不時之需，未有不愉快事件發生，而目測人流雖然仍然暢旺，但比往年有所減少，甚至比前晚少，未知與梨泰院慘劇是否有影響，而該區協會則認為，與今天是上班日有關。警方則表示，今晚的萬聖節，會在該處繼續人潮管制，以防意外發生。

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蘭桂坊是香港著名的酒吧區，一直是港人和遊客喜歡前往小飲暢聚的地方，自三十年前元旦夜發生「人踩人」事件而造成21死62傷慘劇後，警方因應獨立調查委員會報告，每逢大型節日便實施人群管制措施，包括人流單向前進、控制進入區內人數等措施，有時甚至會禁止地下鐵列車在該區停站，以減少人流。

在梨泰院前晚發生慘劇後，警方一如既往地因應萬聖節慶祝活動，在昨晚和今晚把蘭桂坊附近街道封閉，以便騰出更多空間讓市民排隊進入坊內，而蘭桂坊將會成為行人專用區，以免出現人車爭路；又實施單向人流管制，並根據人流情況，分階段實施封路，以及由警員按需要拉起橙色膠帶，驅使市民前行，不要停留。現場亦有緊急通道和救護站，遇上緊急情況即可進行救援。此外，當局亦有因應韓國慘劇加強部署，蘭桂坊協會總監張素媚亦透露，有因應首爾事故與警方加強聯絡。

現場所見，仍有不少人三五成群到場慶祝，亦有家長帶同年幼子女前來感受氣氛，更有不少人打扮成不同人物自娛娛人，一名男子甚至扮成武漢肺炎病毒的快速測試劑模樣到場，另有一男一女分別手持寫有悼念梨泰院人踩人事件和「小心的，會死人」紙牌在路邊站立，提醒市民不要樂極生悲。

事實上，雖然蘭桂坊人流仍屬暢旺，但目測較去年同受疫情影響時略有減少，單計今年，張素媚今早在電台節目亦承認，昨日的人流相對星期六少，很難估計是否受韓國人踩人事件影響慶祝及消費意欲，可能是與今天要上班上學有關，她預料，今晚的萬聖節，人流會與昨晚相若。