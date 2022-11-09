台積電據報考慮在美工廠擴張計畫 台積電回應：尚未確定

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據《華爾街日報》11月9日引述消息人士的話報導，全球最大的芯片代工企業台積電（TSMC）準備在美國亞利桑那州再展開以十億美元計金額的新建工廠投資，總投資規模大約120億美元。

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據熟悉此擴張計畫的人士稱，台積電計畫在未來幾個月宣布，將在亞利桑那州首府鳳凰城北部建造一座先進的半導體工廠，就在該公司2020年承諾建造的另一座晶圓工廠周邊。2020年5月，台積電宣布，將投資120億美元在美國亞利桑那州新建一座5納米晶圓廠。該工廠於2021年6月動工建設，預計將於2024年投產。

這些知情人士說，投資規模預計將與兩年前承諾的120億美元相當。台積電大舉押注在美國製造芯片之前，美國國會通過《2022芯片與科學法案》，拜登政府同意向半導體製造商提供豐厚補助，以推動先進製造業迴流。

這些知情人士說，台積電的新工廠將生產所謂的3納米晶體管，這是目前可製造的最小、速度最快的晶體管。台積電在周三發給《華爾街日報》的一份聲明中稱，公司目前正在建造一棟建築，可能會作為其在亞利桑那州的第二個工廠，公司同時也在考慮要在亞利桑那州增加更多的高階晶圓產能，但還沒有就這些計畫作出最後決定。

台積電此前表示，計畫於12月在亞利桑那州舉行儀式，在其兩年前宣布建設的工廠安裝第一批生產設備。台積電當時稱，將在該廠生產5納米的芯片。據知情人士透露，這家工廠產能和原計畫相比也將提升，並準備在該工廠生產製程更先進的4納米芯片。預計該工廠將於2024年開始批量生產。台積電沒有就此回應置評請求。

報導提及，台積電正考慮在日本擴大生產設施，同時也正在考慮斥資數十億美元在新加坡建造生產設施。

最新消息顯示，台積電周三晚間發表聲明指出，公司目前正在建設的亞利桑那州晶圓廠，包含一部份可能用於二期廠房的建築，透過利用一期同時建設的資源來提高成本效益。這座建築能夠讓團隊可以保持未來擴張的靈活性。

台積電強調，目前為止，公司尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規畫。有鑒於客戶對台積公司先進製程的強勁需求，將就營運效率和成本經濟因素，來評估未來計畫。