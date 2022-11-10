港府兩度攔禦用大律師代表黎智英 均告失敗 法庭指國安法不能超越公眾利益

香港/政治

香港律政司兩度阻撓壹傳媒創辦人黎智英以英國禦用大律師Tim Owen為代表律師，均告失敗。上訴庭駁回律政司上訴時指出，律政司要求的，是《港區國安法》須由理解中港政治的律師處理，並認為這要求可凌駕其他公眾利益，但法庭認為，審訊對國安法的法理髮展有深遠影響，有卓越的法學家參與，將為國安法的發展帶來貢獻；加上公眾對審訊公平的觀感至關重要，法庭應彈性處理，作出最符合公眾利益的決定。律政司未決定是否三度阻撓。

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已還柙21個月的黎智英，被控觸犯國安法下的串謀勾結外國勢力等罪的案件，定於12月1日開審。黎智英欲聘用Tim Owen來港抗辯，但遭律政司司長及大律師公會反對。高等法院10月時批准Tim Owen代表黎智英，律政司不服決定，提出上訴。

上訴庭三名法官昨(9日)午駁回律政司的上訴。判詞指出，律政司一方認為高院首席法官潘兆初批准Tim Owen來港抗辯的決定，是法律上犯錯，因潘官沒有考慮國安法是為香港度身訂造的獨特憲制框架，沒有考慮國安法的起草工作以北京的中央政府的意識形態為主導，但Tim Owen不具備國安法立法背景及相關知識，亦沒有煽動罪等涉及危害國安的本地法律的專業或經驗，相信他無法為審訊提供重要協助，亦不能帶來獨特的思考角度。

但上訴庭反駁指，潘官曾審理國安法案件，相信他已經衡量國安法的獨特之處，指他法律上犯錯的指控不成立。三位法官相信，律政司一方真正的爭議，是認為基於國安法的獨特性，處理相關案件的法律代表，需對中國及香港社會、政治及憲制有一定理解，而這項要求甚至可以凌駕其他公眾利益。但上訴庭認為，國安法的獨特背景是行駛酌情權時的重要考慮因素，但不認為這項因素較其他公眾利益重要，足以凌駕於一切考慮之上，應由法官在眾多公眾利益之間求取平衡。法庭又指，若套用律政司一方的邏輯，那麼所有國安法案件，都不應聘用海外大律師。

判辭又說，本案審訊將探討言論自由的界線，而人權自由涉及國際法，加上國安法第4條列明，維護國安應尊重和保障人權，海外法學理論或許能提供良好的論點來協助法庭。

上訴庭強調，國安法只實施兩年，若能在實施初期為其法理髮展堅實的基礎，以反映法例符合國際採納的司法標準，堅守法治，至為重要，就此，有卓越的法學家為國安法的法理作出貢獻，顯然符合公眾利益。

上訴庭總結說，此案受本地及海外高度關注，當中涉及法律事項的解析，影響國安法法理及煽動罪行的發展，對公眾非常重要；令公眾感到審訊公平，對執行司法工作亦極其重要。因此，法庭應採取彈性及合理做法，作出最符合公眾利益的決定，決定批准Tim Owen來港代表黎智英，並頒令律政司須付訟費。