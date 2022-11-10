香港網媒記者侮辱國歌首宗罪成 入獄3個月

香港/國歌法

香港一名網媒記者侮辱中國國歌罪成，今天被裁判法院判處入獄3個月，這是國歌法於前年中實施後首宗案例。

香港一名網媒記者去年７月在觀塘 apm 商場直播香港劍擊隊代表張家朗於東京奧運領取金牌時，侮辱國歌，在觀塘裁判法院被判監３個月，成為《國歌法》在前年６月實施後，首宗定罪案件。

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綜合港媒報導，被告是42歲男子梁恩寧；去年7月，九龍觀塘「apm」商場透過電視直播香港劍擊手張家朗在東京奧運領取金牌的情況，當電視畫面響起中國國歌時，被告高舉一面港英旗幟，觸發商場內其他人對國歌發出噓聲，並大叫「we are Hong Kong」。

警方接獲報案後到場調查，期間逮捕了被告，在他身上搜出一張網媒「自由人快訊」記者證，之後依侮辱國歌罪提訴。

據悉，裁判官陳慧敏判刑時指出，案發時，市民正在歡呼及迎接香港的光榮一刻，被告卻高舉港英殖民時代的旗幟，引起在場其他人喝倒彩，有必要判處實時監禁。

案情續指，據歷史系教授劉智鵬的專家報告，港英旗是香港與英國的連結，自從香港1997年回歸後已暫停使用，故被告案發時揮舞港英旗的行為是屬於有意圖侮辱國歌。

當地官媒指出，辯方求情時表示，被告自小患有自閉症，就讀於特殊學校。案發時失去了保安的工作，靠傷殘津貼維生及兼任義務記者。

惟裁判官判刑時指，考慮到侮辱國旗的案例，認為監禁刑期不應少於4個月，加上被告有預謀去侮辱國歌，從而引來不同政見人士的衝突，以致出現暴力的風險，必須判處監禁。