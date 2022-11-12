美國斯坦福大選學者分析台灣九合一選舉選情

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台灣將於26日舉行地方公職人員“九合一”選舉。長期觀察台灣政情的美國斯坦福大學胡佛研究所“台灣在印太地區計畫”主任坦普曼（Kharis Templeman）認為，目前看來國民黨的贏面較大，而民進黨常常使用的強調中國威脅的策略，這次恐怕不會有效。

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坦普曼指出，台北市長向來是縣市長選舉中最受關注的選舉。以大部分民調結果來說，國民黨的蔣萬安比民進黨的陳時中、無黨籍的黃珊珊要有希望。蔣萬安大約能鞏固約85%的泛藍選票，陳時中只拿下70％的泛綠支持，黃珊珊的支持者中泛藍與泛綠各半，因此，若依此狀況投票，蔣萬安應能勝選。

陳時中與民進黨一直希望將台北市長的選舉焦點提到國家安全、兩岸關係的規格，不過，除非未來兩周兩岸關係發生大事，否則民進黨候選人強調來自中國威脅的努力不會奏效。

坦普曼認為，因為政治現況上民進黨在全台灣整體的民調支持度不低，而且又有許多縣市有着現任優勢，且台北、桃園的民進黨候選人本身都有一定的競爭力，並又非挑戰現任，另外還有一些原先屬於較為泛綠的縣市如彰化、雲林、嘉義，如果這些縣市全盤皆輸，蔡英文恐怕得承受很大的敗選壓力，甚至必須辭黨主席。

坦普曼表示：相對來說，國民黨主席朱立倫可能是這次九合一選舉最大的受益者。朱立倫在幾個月前稱六都中四都領先，當時我看來有點牽強，但現在看來有道理。坦普曼表示，在提名與競選的過程中，國民黨也是有失誤與分裂的情況，無論是桃園、苗栗、基隆、金門都不完美，但就算國民黨在這些地方輸掉，可是在六都中若是真能拿下四都，朱立倫就會顯得很成功，對於2024年總統大選是很大的優勢。