恢復小三通？台灣要兩岸官方洽談大陸批政治操弄

小三通議題

金門、馬祖地區民眾迫切希望台灣官方儘速恢復兩岸「小三通」，但台灣陸委會表示，必須要由兩岸官方展開協調，並不是兩岸航運業者自行協調航班就可以開放。對此，中國國台辦今天響應表示，只要民進黨當局撤除自己設置的障礙，小三通很快就可以恢復正常。

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福建台商昨天組團到廈門五通碼頭實地了解情況。廈門台協會長吳家瑩和莆田台協會長李木榮考察後都表示，廈門恢復小三通客運船班的條件已經一切完備，希望儘快復航。大陸業者也說，只要透過現有溝通管道，很快就可以恢復通航，不存在官方協商的問題。

不過台灣陸委會響應表示，小三通船舶往來，需要取得兩岸雙方航管部門的許可，因此需要雙方溝通或相互配合，才能實際執行。並不是兩岸航運公司協調航班，就可以恢復。

陸委會並說，政府將依整體情勢持續滾動評估，重要節日啟動客運航班是可能的作法，在作好相關準備及溝通後，會適時公布重啟小三通客運航班的時間和內容。

台商透露，在福建生活的台灣民眾人數很多，過去購買小三通套票往來，僅需人民幣1500元，現在買機票則需要約人民幣六、七千元，過年時甚至逼近一萬元，還常常買不到票，實在吃不消。

中國國台辦今天在記者會上表示，陸方對恢復小三通沒有任何障礙，相信兩岸業者也沒有任何障礙。只要台方「撤除自己設置的障礙」，兩岸業者就可處理具體問題而復航。

發言人馬曉光表示，2020年2月民進黨當局以疫情的理由，單方面中斷福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來，也就是小三通，嚴重影響兩岸人員特別是台閩民眾往來和交流。

他說，「解鈴還需系鈴人」。當時中斷小三通是民進黨當局單方面決定，恢復的時候卻要求雙方進行官方溝通，他說「這不是政治操弄是什麼？不是為拖延恢復，而製造借口、甩鍋大陸又是什麼」？

國台辦強調，大陸方面沒有任何障礙，兩岸相關業者也沒有任何障礙。它已形成一套行之有效的成熟規範與作法。只要「民進黨當局撤除自己設置的障礙」，兩岸相關業者就可根據兩岸民眾實際需求，處理航班等具體問題，金廈兩地通航就可以恢復正常。