錯播國歌︰亞洲欖總承認未把中國國歌交韓方 香港稱再錯會退賽

錯播國歌事件

《願榮光歸香港》一曲由連登的網民們創作，目前已成為反送中抗爭者的眾人之歌

亞洲七人欖球系列賽第二站播錯香港國歌風波持續，亞洲棷欖球總會承認，沒有把代表香港的中國國歌音檔交給韓國欖總，結果對方一名實習生上網下載了代表2019年反修例運動的歌曲《願榮光歸香港》播放，該會強調，實習生和該會都沒有政治動機。香港欖球總會接受事件屬無意錯誤，並表明如再有同類錯誤發生，港隊會立即退賽。

廣告 繼續瀏覽後續

不過，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務秘書長王敏超仍不接受、亦不相信亞洲欖總的解釋，他今(16日)早在電台節目表示，賽事播放國歌及升國旗都是很嚴肅的事，一般程序是需要相關代表確認，不可能由此「兒戲」。他認為，香港可以向國際總會等更高層次的組織投訴，要求暫時不讓南韓舉辦同類賽事，又或抵制賽事；至於港協暨奧委會，亦會考慮稍後向各個總會就事件發出指引，以便更好臨場應對。

香港欖總昨日第三度就事件發聲明，指亞洲欖總會已於上月23日確認收到在港隊進入決賽時播放的中國國歌《義勇軍進行曲》，而國歌亦已於10月底泰國系列賽上播放，預期港隊打進每站杯賽決賽將會播放同一首國歌。該會又說，香港欖總或亞洲欖總從未被告知韓國欖總打算播放由互聯網自行搜尋的國歌或未經授權的國歌版本，強調事件對球隊和港人造成嚴重傷害，要求有關方面保證有關錯誤不再發生，若再有同類錯誤，將即時退賽。

文化體育及旅遊局指出，在泰國舉行的系列賽第一站，港隊晉身決賽播放國歌時並無出錯，但在第二站南韓時卻出現錯誤，這正是調查的範圍之一。

及至下午，亞洲欖總署理行政總裁Benjamin van Rooyen在網上記者會表示，該會沒有把中國國歌的音檔交給韓國欖總，因為據他們理解，7月比賽時曾播放正確國歌，韓國欖總應有檔案，而亞洲欖總亦曾口頭指示韓國欖總，須確保決賽時香港播放的國歌，是與中華人民共和國的一樣。但結果大會播放了《榮光》。

他續稱，上網找歌者為實習生，對世界政治毫無認識，沒有不可告人的動機，單純是人為錯誤，絕無惡意，亦不涉及香港人。他又說，亞洲欖總日後會與當地主辦單位簽訂協議，確保只能使用亞洲欖總提供的國歌檔案。他不願響應香港的親北京陣營要求國安處介入調查是否反應過敏，只是強調他們一直不沾政治，事件中，香港警方至今未接觸該會。

亞洲七人欖球系列賽第二站星期日(13日)在南韓仁川上演，但在賽前的國歌播放環節中響起的，卻是疫中港政府指為與「黑暴」和「港獨」示威有密切關連的《榮光》，而不是中國國歌。事件在香港引發兩極反應，有市民擊節讚賞，港府和建制派則大表不滿，甚至到南韓駐港總領事館抗議，警方重案組亦介入調查。