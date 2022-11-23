燃油費升致香港電費大漲最多45% 公交費跟升 惟每度電費與新加坡相若

香港/社會

面對國際能源價格急升，香港兩間電力公司將於明年加電費，按年計算，加幅分別是45.6%和19.8%。環保人士稱，與國際市場比較，有關加幅已不算顯著；但有專家預期，這只是加價的開始。而以現價計算，香港每度電的凈電價分別1.868港元和1.451港元（下同，折算為0.23和0.18歐元），前者與新加坡的凈電價相若，但遠高於兩岸。

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除電費外，不少公共交通工具亦已提出申請加價，包括三間專營巴士公司，加幅大約一至兩成，運輸及物流局表示，正按照既定程序審批有關申請。另外，行走維港兩岸的天星小輪亦申請加價一倍，若獲通過，「中環-尖沙咀」 及「灣仔-尖沙咀」兩條航線的新票價將會是4.2元，假期的上層票價為8.4元。港府經濟顧問本月中旬曾把全年通脹下調至1.9%，原因是「本地成本壓力大致輕微」，未知有關加價先後落實後會如何影響通脹率。

供應九龍半島的中華電力公司(中電)和香港電燈有限公司(港燈)與環境及生態局長謝展寰昨（22日）在立法會公布明年1月起的電費加幅，聲稱加幅分別是6.4%和5.5%，但有關加幅是按明年1月與本月電費相比得出，若按往常按年比，加幅實為19.8%和45.6%。即由明年1月起，中電每度電的電價為1.544元，而港燈則為1.97元，兩者電費相差近三成。

立法會議員普遍不接受兩電巨大加幅，有議員以震驚來形容，又指責港府把關不力，但謝展寰解釋，按政府與兩電簽訂的利潤管制協議，兩電可獲8%的准許利潤，過程中曾要求兩電「唔好賺到盡，但佢哋不同意」，而香港作為自由經濟體，需尊重合約精神。事實上，經過磋商，兩電已同意大幅動用電費穩定基金，又在燃料價條款帳承擔巨額負結餘，以減低明年的電費加幅。

儘管議員有諸多不滿，但根據協議，兩電加價若在准許利潤範圍內，即毋須類似英國內閣的行政會議批准，遑論立法會，不過，有關專營公司一般會向行政立法兩會通報及解釋。

能源諮詢委員會前委員文志森更表示，兩電目前的五年發展計畫明年底結束，港府批准中電投資的項目屆時要入賬，預料2024年中電的基本電費會有加價壓力，明年的加幅只是一個開始。他又說，由於兩電的新一輪五年計畫將於2024年開始，雙方會在明年商討，當中涉及數以百億元計的基礎建設，這將會是計算準許利潤的基礎，亦會影響基本電費加價，促請港府審批時，為市民把關，以免基本電費與燃料費同時大幅增加。

另外，網媒《香港01》在今日報道中把兩電加價與近分國家的電費加幅相比，香港的電費加幅並非最高，例如英國今年第四季的能源收費上限便較上一季急升80%。

而以每度電的凈電價計算，香港亦非最高。以兩電本月平均凈電價計算，中電是1.451元，而港燈則是1.868元，比英國的3.17港元收費上限，便宜約一半；但若與兩岸相比，香港則高約一倍，例如台灣一度電的電價是0.71元，而中國內地電費偏高的深圳，亦只是0.8元一度電；至於一直與香港競爭區內龍頭地位的新加坡，其第四季稅後的一度電電費約為1.81元，可說與香港相若。但須補充的是，這是新加坡兩年多以來的電費高位，本季已較上季下降1.4%，而香港則在電費上升期中。