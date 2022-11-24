中國國歌風波：「感謝」南韓承認《榮光》被控煽動 海外發帖改歌辭亦有罪

香港/國安法

南韓錯播中國國歌的風波中，一名男速遞員涉嫌在社交平台轉發政府抗議聲明時表示“感謝” 成為罪證之一，被警方國安處拘捕，11月23日以煽動罪提堂。

南韓錯播中國國歌的風波由攬球場吹到法庭。一名男速遞員涉嫌在社交平台轉載相關信息時，加上「感謝」仁川承認反修例歌曲為「國歌」的字眼，被認為侮辱國歌，再加上把防疫的「安心出行」軟件形容為「黑心出行」，本`周初被警方國安處拘捕，昨(23日)以煽動罪提堂，遭國安法指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕保釋，須還押至下月中再訊，以便控方進行調查。

廣告 繼續瀏覽後續

同日，一名案發時只有16歲的兼職侍應生，因在網上播放經更改歌辭的中國國歌，並以粗言穢語代替國旗上的五星標誌，被控煽動和意圖侮辱國歌及國旗共四項罪名，經蘇惠德裁定被告在立法前的行為屬持續性行為而不算超出檢控時限、以及海外發帖但香港仍有管轄權之後，被告承認控罪。法官押後至下月中判刑，以索取教導所和心理報告。

因感謝南韓承認《願榮光歸香港》為「香港國歌」而成為被告的42歲速遞員王俊傑，被控由去年1月底至今年11月21日期間，在四個不同社交平台發布或持續提供片段及圖片，觸犯作出「具煽動意圖的作為」罪。據了解，被告曾揚言其職志是「為香港抗爭」，曾呼籲反對防疫政策人士反抗，以及要「繼承梁健輝烈士未竟之功」，本周一被警方國安處持法庭手令上門搜查後予以拘捕。

他昨日被押解往西九龍裁判法院提訊，控方申請將案件押後，以便警方調查被告除了涉案的四個賬戶外，是否尚有管理其他社交媒體帳戶。辯方申請保釋，遭控方反對，法官蘇惠德指，沒有充分理由相信被告不會繼續作出危害國家安全的行為，拒絕其保釋，被告須還柙候訊，而被告則保留每八日提出一次保釋複核的權利。

發帖時身處海外被告返港後被捕

至於因更改中國國歌歌辭而被控的徐凱駿，被指由前年5月至今年9月的兩年半內，透過不同社交平台賬戶發表29則涉嫌煽動和侮辱國旗國歌的內容，其代表大律師關文渭昨日開庭即提出法律爭議，指煽動罪檢控時限為半年，侮辱國歌罪的檢控時限為兩年，但被告事隔兩年多才在9月底被起訴，大部分涉案帖文的發布日子均已超出檢控時限，控方不可起訴。但控方反駁稱，被告被捕前仍持續在網絡展示涉案帖文，故屬持續性罪行。關不同意，指被告發布一刻已完成犯罪，雖然其發布的後果持續，控方亦不能檢控。

另外，關文渭又爭辯，被告於2020年11月才返港，大部分涉案帖文均在境外發布，而涉案控罪的法例無列明有「域外法律效力」，香港法庭無司法管轄權處理。不過，控方反駁指，被告於互聯網發文，身處香港境內人士均能看到，故控罪仍然適用。

國安法指定法官蘇惠德考慮雙方陳詞和案例後，裁定控方指稱的犯罪行為屬持續性罪行，沒有超出法定檢控時限，不涉及追溯效力的問題；而控罪構成的相關活動均是在香港境內發生，故法庭有司法管轄權處理控罪。

現年18歲的被告聽後即庭承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」、「意圖侮辱國歌而故意發布經篡改的國歌歌詞」、「意圖侮辱國歌而故意發布以任何方式侮辱國歌的情況」及「意圖侮辱國旗而故意發布侮辱國旗的情況」共四罪。辯方求情稱，被告首次發帖時只有16歲，籲考慮其年紀和對犯案有悔意，望法庭考慮判處監禁以外的刑罰，包括更生中心和社會服務令。不過，蘇惠德只索取教導所及心理醫生報告，等候報告期間，被告須繼續還柙。

根據案情，被告曾以「習近平（已故）」、「金盤洗腳」、「無趣嘅靈魂」等網名在不同平台開設帳戶和頻道，在控罪期間發布談及「光復香港 時代革命」和港獨口號，並以國歌的發音改譜廣東話歌辭，其中包括「遲奶！成個世界衰曬，小老婆囡都走埋」、「還債，還債，還我債」等。