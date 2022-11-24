港府月內以低於市場估值連賣五地 「賤賣」半成至兩成 料樓市續調整

香港/地產

香港四大地產商之一的新鴻基地產以2.96億港元(下同，折算約3633萬歐元)投得九龍市區第二幅商業地，但造價低於經下調的市場預期下限約兩成，而平均呎價亦低於三個月前毗鄰的一幅商業用地逾五成，創市區商業用地二十年新低，更成為一個半月以來第五幅土地以低於市場預期半成至兩成的價格批出。評論認為，這反映經濟氣氛疲弱，以致地價亦見回落，樓市仍在調整期。

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港府地政總署昨(23日)天以低價批予新鴻基地產的土地位於九龍觀塘區半山的安達臣道，是該處第二幅商業地，地盤面積5.7萬平方呎，以可建最高樓面面積11.03萬平方呎計算，每呎樓面地價約2684元，較該處於8月下旬批出的第一幅商業地每呎樓面地價約5501元低51.2%，意味地價在短短不足三個月內下跌一半，更創下市區商業地21年來每平方呎樓面地價的新低。

事實上，該幅土地只有四家地產商競標，較三個月前的第一幅地少約一半，亦是近兩年來最少地產商入標競投的一次；最終以2.96億元批出，亦較市場預期5.5億至3.7億的下限低約兩成，而有關估價，已是測量師因應上次同區地皮投標中地產發展商出價差異大、市況發展等因素而調低的，若按原先估價，該地皮批出的造價低估值三至四成。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓直言，對港府以低價批地感到相當驚訝，因為上次同區地皮的第二和第三高標價，每平方呎出價也超過3000元；他又說，新批出的土地根本毋須急於出售，對當局不選擇收回土地，表示令人費解。不過，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則認為，中標價較第二標出價高約72%，可見是次地價更能反映目前市況及商用物業的價值，因為商業地相對住宅地的價格跌幅較大，且供應及庫存量大，風險亦較高。

官地作價屢見新低賣地收入減勢將令財赤擴大

翻查資料，這已是當局在過去一個半月以來，第五幅以低於市場預期估價批出的土地，且地價屢見新低。

本月15日，中信泰富以11億元投得新界葵涌荔崗街住宅官地，每方呎樓面地價約4390元，較9月推出時的市場估值14.03億至21.3億元的下限低22%，但有估價師在開標前五天，把估值大幅下調至9億，令市場估值調整為9億至20億元。泓亮的張翹楚表示，雖然項目有九家發展商入標，反應不俗，但出價僅4000多元，屬偏低水平，反映發展商出價普遍保守。

本月9日，地政總署以4.4億元批出堅尼地城一幅地盤面積只有5780平方呎的 蚊型住宅地，每呎地價9500元，不僅較估價下限低約一成，亦為港島地價近八年來的新低。華坊的梁沛泓以「跌眼鏡」價來形容該作價，指近月多幅官地和市區重建局重建項目接連以低於市場估值下限批出，反映發展商傾向「執平貨」。

上月27日，市建局位於土瓜灣榮光街/崇安街、地盤面積約3萬平方呎的發展項目，以23.88億元批出，較市場估值26.5億至36.2億元的下限低9.9%。

上月6日，地政總署以46.01億元批出一幅曾於4月「流標」(因投標價低於當局的目標價而被收回的意思)的一幅新界住宅用地，開始了近期港府以低於估值批地的紀錄。該地位於屯門青山公路大欖段，以約130萬平方呎樓面計算，每呎樓面地價為3522元，較市場估價48億至72億元的下限低5%外，對比區內兩年半前的地價大跌逾四成，地價水平倒流至六年前的水平。

有評論稱，自美國7、8月加息以致成本增加，再加上經濟低迷和疫情影響，樓市的影響日見明顯，地產發展商出價亦越來越謹慎。

賣地收入是香港庫房主要收入來源之一，財政司司長陳茂波今年2月在財政預算案中估計，本年度賣地收入可達1200億元，但他9月時發表網誌稱，受樓市及經濟疲弱拖累，今年度首五個月地價收入僅有172億元，只及全年度預算的14%，預計今年財赤或逾千億元，遠高於今年初預算案估計近一倍。而估價師梁沛泓本月曾估計，本年度賣地收入最終很有可能較較預算少20%或以上。以此推論，財赤逾千億幾乎成定局，問題是超過千億多少。