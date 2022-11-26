九合一選舉挫敗 蔡英文辭民進黨主席

台灣/政治

九合一選舉結果出爐，國民黨囊括13縣市，並一舉拿下台北、新北、桃園、台中等六都中的四都，民進黨只拿下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣等5縣市。

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據台灣中央社報道，民進黨主席蔡英文（左）26日晚間舉行記者會，宣布為這次九合一選舉成績不如預期，承擔所有責任，即刻辭去黨主席一職，隨後並向支持者深深一鞠躬致歉。

蔡英文也說，雖然行政院長蘇貞昌口頭請辭，但她請蘇貞昌繼續留下來打拚，確保各項政策能推動。

在六個直轄市當中，國民黨籍的台北市長參選人蔣萬安、桃園市長參選人張善政、台中市長參選人盧秀燕和新北市參選人侯友宜宣布當選。民進黨高雄市長參選人陳其邁、台南市長參選人黃偉哲也宣布當選。民眾黨參選人高虹安宣布當選新竹市長。

陳時中：我們敗而不潰

民進黨籍台北市長候選人陳時中26日晚間在競選總部自行宣布敗選，並率領競選團隊鞠躬向選民致歉，感謝這幾個月來民眾的支持。

陳時中說，他多麽希望可以與支持者實現共同夢想，帶領這座城市往改變的方向前進，但市民現在選擇了另外一名市長，希望大家和他一起誠摯祝福蔣萬安，“因為台北是我們熱愛的故鄉，無論什麽情況，我們都會真誠地祝福它”。

陳時中一度停頓、講不出話，他呼籲，直到現在，他仍希望這個選舉充滿愛與包容，愛台北的力量應該超越黨派分歧，“我們一起給蔣萬安先生支持，讓他未來把台北市治理得越好”。

陳時中表示，敗選是他自己努力不夠，他要向大家致上最深的歉意，但儘管結果令人失望，大家也不能絕望，過去的台北市長選舉，民進黨失敗過很多次，但從來沒有被打敗過，要擦乾眼淚重新站起來。

陳時中指出，選舉告一段落，國家與城市要繼續前進，“我真心希望，從明天開始，那些對台灣防疫成果的抹黑與攻擊可以隨著選舉結束到此為止；我也要拜託大家繼續支持小英總統，我們敗而不潰”。

周鋒鎖： 深切感受到“不要領袖要選票”的重要性

此次選舉雖然同四年前相對比要平淡得多，選民得投票率也有所下跌。不過，前往台灣觀察選舉的六四民運人士周鋒鎖對台灣民眾有序地投票以及公正透明地點票計票程序讚嘆不已，他說，對台灣人來說，這很平常，但是，對來自中國大陸的人來說，這是何等的來之不易。競選活動緊張激烈，大雨天候選人出來拜票，祈求選民的支持，這對台灣來說是自然平和的活動。而相比之下，沒有選舉在暴政之下的中國大陸是如何無奈，特別是在二十大習近平連任之後，深切地感受到彭立法喊出的“不要領袖要選票”的重要性。沒有選票，就是沒有自由，甚至對許多人來說連吃飯地權利都沒有，所以最根本的原因還是中共地獨裁，暴政，推翻暴政才是解決問題地根本途徑。