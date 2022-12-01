江澤民獲高規格發喪 港澳下半旗 惟對中國政局、社會事件及港澳政策無影響

香港/政治

中國前國家主席江澤民的發喪公告規格之高，與已故領導人毛澤東和鄧小平相若，而由國家主席習近平為首的治喪委員會發出的第一號公告更特別指出，香港和澳門的中聯辦須下半旗致哀，但熟悉中國事務的兩名評論員均指出，江澤民領導的「上海幫」早已不存在，遑論對中國政局以至港澳政策有影響力；而其死亡雖正值中國出現抗爭運動之時，但應不會對抗爭運動有刺激作用，運動會否擴大端視中央的應對之策。

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前中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民昨（11月30日）午病逝的消息，由中國五大機構聯名以《告全黨全軍全國各族人民書》公告，成為繼已故領袖毛澤東和鄧小平以來第三名獲此最高規格的領導人，而訃告評價段前半部對江澤民的稱號，也與鄧小平一致，後半部則突出他的第三代領導核心地位和是「『三個代表』重要思想的主要創立者」。

江澤民的治喪委員會規格，亦與鄧小平相若。近700人的治喪委員會由被指要清洗其上海幫勢力的中共總書記習近平任主任委員，委員囊括中共中央委員、卸任副國級或以上的領導人，以及香港和澳門特首李家超和賀一誠等。另外，治喪委第一號公告公布，即日起。北京天安門、新華門等重要地點、駐外使領館及港澳中聯辦等機關均須下半旗致哀，直至追悼大會舉行；各駐外機構並須設置靈堂，供市民弔唁。

港澳兩地的中聯辦和政府總部今早已接公告要求，下半旗致哀，香港中聯辦則由下午開始設置靈堂，但入內弔唁市民須預先登記。

評論：早已沒有「上海幫」 大陸抗爭視乎北京反應

江澤民治喪規格之高，與流傳習近平要清洗江澤民為首的「上海幫」的消息不符，時事評論員劉銳紹向本台解釋，習近平自2014年起已將幫派色彩「撲死」，只能臣服習核心，故「上海幫」早已沒有影響力，對習並無威脅；其次，江是歷史上公認的第三代領導人，不可改變，其弔唁規格須是最高級別的；此外，現時已因外部環境變差、內部自由度收緊而出現「懷古傷今」以表達不滿，習近平會憂慮，貶低江會引起反彈，故此按原來規定，以最高規格處理江澤民的治喪安排。至於外傳習得到江提拔而上位，故此高規格處理江的治喪事宜，他覺得關連不大。

現為美國智庫成員的林和立亦同意江澤民及其「上海幫」對中國及對港政策已無影響力， 子之一他續稱，江的得力助手曾慶紅雖在2003至07年間出任港澳協調小組組長，但江、曾三人近年已沒有影響力，加上習近平仍在大力追查二人家族的貪腐案，更難有餘力影響政策，故此江的逝世對大陸政局大概不會有什麼影響。

他舉例稱，江澤民是帶領中國進入世界貿易組織、經濟大力發展，甚至容許資本家入黨的領導人，以其路線和風格看來，應不會同意習的對港強硬路線，但現時的香港政策之硬，可見他對香港政策早已沒有發言權。

對於中國社會事件四起、江澤民的死訊會否令1989年胡耀邦之死觸發民運的情況重演，林和立認為，機會甚微，因為現時的年輕人對江沒有什麼認識，難以成大浪。

劉銳紹則認為，江澤民之死對抗爭運動沒有刺激作用，有關運動會否擴大，端視中央對淮江一帶民情的應對，現時言之尚早。他又說，由胡耀邦逝世到軍隊影子的出現，中央「忍耐」了接近兩個月，故此現在可說是「浪未到水面」，日後發展要看官方的應對態度，只要官方不刺激，情況不會擴大；而另一方面，中國老百姓亦較前聰明，不會把民生要求與政治直接牽連。

評論：對香港回歸有功

至於治喪委突出港澳，林和立指出，江澤民對香港和澳門回歸確是立了功，所以兩地應有紀念活動；劉銳紹更指出，江掌權15年，由1997年至他在2004年離開政治舞台為止，可說是香港在一國兩制下「最自由的黃金時代」，中央鮮有干預香港，強調「香港人是完全能夠治理好香港的」，文化上亦容許百花齊放，落實了鄧小平構想的一國兩制，保持了香港原有的社會、經濟制度和生活方式不變。

江澤民與香港頗有淵源，自回歸以來，曾四次訪港，且表現親民，以1998年訪港為例，他突然到訪新界一個商場，並無清場，與市民距離最接近時只有數個身位，更曾因未及攔阻而與市民同乘升降機。與習近平今年回歸慶典訪港時的高度防備，不可同日而語。