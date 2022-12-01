黎智英案押後 料被扣逾兩年仍未可開審 QC 未獲簽證而無法抗辯

香港/政治

媒體大亨黎智英、蘋果日報創始人和維權人士梁國雄（又名“長毛”）站在西九龍法院外，隨後面臨與紀念 1989 年天安門廣場鎮壓的非法守夜集會有關的指控，香港中國香港，2020 年 10 月 15 日。路透社/Tyrone Siu，香港，黎智英

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌觸犯《港區國安法》中的勾結境外勢力等罪一案，原定今(1 日)早開審，但港府因欲阻撓英國禦用大律師(QC)敖雲天(Tim Owen 音譯)為黎作辯護律師而建議中國人大常委會釋法，申請押後，而黎智英一方只能「無可奈何」地不反對，指敖雲天至今仍未獲得入境處批出此案的工作簽證，根本無法出庭抗辯。法庭最後批准將案件押後到本月 13 日再訊，而控方亦不排除再申請押後審訊，意味黎智英被扣押超過兩年，仍未能就其主要控罪展開抗辯。

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高等法院今早開庭時，代表控方的署理副刑事檢控專員周天行即向法庭申請押後案件訊審 7 天，原因是案件有新的重要發展，即行政長官李家超已建議國務院提請人大常委會就《港區國安法》釋法，中聯辦、港澳辦和駐港國安公署都表示支持，相信人大常委會會接納李家超的建議。

他又說，釋法不隻影響海外大律師透過「項目認許」代表當事人抗辯，更會影響海外大律師可否以任何形式參與案件，包括提供法律意見，將對被告帶來巨大影響，且事關國家安全和利益，具重要意義，並牽涉公眾利益，希望法庭充分尊重人大常委會，批准押後案件。

他更透露，待人大常委會定出釋法日期後，會再次申請押後案件的審訊日期。要求押後 7 天開審。

三名國安法指定法官之一的杜麗冰遂決定，把案件押後到 13 日開審，控方須於開審前夕向法庭提交書面文件，交代進展。

今日開庭時，敖雲天未有到場，而是由本地資深大律師彭耀鴻代表。彭在庭上指出，即使高等法院首席法官、上訴庭及終審法院都同意被告聘請海外大律*師，但入境處仍未批出敖雲天的工作簽證延期申請，令他今日無法出庭。

據了解，敖雲天在另一宗高院刑事案件獲批「項目認許」，並獲批工作簽證，但有關簽證是「項目專用」，不適用於黎智英一案，所以敖雲天雖人在香港，卻不能以代表律師身份出庭。

彭耀鴻在庭上亦表明，不會在現階段申請永久終止聆訊，而是在人大釋法後提出。他又直言，港府在終審法院拒絕批出律政司的上訴許可後數小時公布建議人大釋法，對此感到困惑。

黎智英 2020 年 8 月因「勾結外國或境外勢力危害國家安全」和欺詐罪被捕，但獲保釋候查；同年 12 月 3 日被拒保釋後，當中只有同月 9 天以極嚴苛條件獲得

保釋，之後便因控方拒絕或上訴而不得保釋，一直還柙或因參與非法集會而服刑，到本月 13 日便已被扣兩年，但屆時肯定未能就其國安法控罪開審。

黎智英早前獲法庭批准聘請英國禦用大律師敖雲天來港為其國安法控罪抗辯，但代表港府的律政司再三反對，四度敗訴後，行政長官李家超提請國務院建議人大釋法。