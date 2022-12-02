國安法案件減刑不能減至少於最低刑期 上訴庭裁決勢將影響《蘋果》案

香港，國安法

香港的上訴庭表示，為達到「懲治危害國安罪行」的《港區國安法》立法目的，相關案件的被告認罪亦不能減刑至低於最低刑期，以此駁回一名大學生的上訴，使他不能盡享認罪可以扣減的三分之一刑期。《蘋果日報》等案的主審法官早前表明，會等候本案的上訴結果，以訂下更清晰的量刑指引，意味上述裁決會影響仍在等候判刑的13名國安案件被告，當中近半數是《蘋果》案中承認串謀勾結外國勢力罪的六名前高層。

廣告 繼續瀏覽後續

香港普通法絕少有最低刑期，而北京為香港製訂的《港區國安法》則按嚴重程度而有不同刑期，且有最低刑期，理工大學學生呂世瑜的上訴是首宗針對國安法刑期分級制的上訴案件。

根據案情，現年26歲的呂世瑜，透過社交平台宣揚「港獨」和出售藏在家中的胡椒彈氣槍，他承認國安法下的煽動分裂國家罪，原審區域法院法官胡雅文指本案屬「情節嚴重」，以5.5年為量刑起點，被告認罪可獲扣減三分一刑期，即入獄3年8個月，控方隨即提出買議，指情節嚴重者須「處5年以上」刑期，胡官其後改判呂入獄5年，令呂少享受16個月的認罪扣減。呂不服刑期，提出上訴。

上訴庭上月底頒下判詞，認同原審法官裁定案件屬「情節嚴重」，須按國安法的刑期分級判刑5至10年。判詞又指，國安法的立法目的是「懲治危害國安罪行」，若求情的本地判刑法律與國安法有不一致之處，則優先採用國安法條文。判詞續稱，判刑須反映案情的嚴重性，而針對「情節嚴重」的案件，5年的最低刑期屬強制性，即使呂世瑜適時認罪，亦不能減至低於5年的最低刑期，否則有違國安法第21條有關罪行嚴重性的判斷，有違立法原意，駁回呂的上訴。

法庭同時裁定，除國安法第33條列出的三種減刑因素，即自動放棄犯罪、自動投案，以及揭發他人犯罪行為，其他諸如認罪等其他因素因不屬於投案，均不屬減刑因素。上訴庭認為，此條文已盡列法律草擬者認可的減刑因素。

另外，公開資料顯示，前《蘋果日報》六名高層承認串謀勾結外國勢力罪、承認與黎智英串謀勾結外國勢力的李宇軒，以及四名香港大學學生會評議會成員因向刺警案中的刺警者通過致警決議而涉嫌宣揚恐怖主義一案，相關法官均在庭上提及等候「呂世瑜案」的上訴結果，以訂下更清晰的量刑指引。