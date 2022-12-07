台灣人權會成立屆滿2年 主委陳菊首度率團訪問法國

法台人權交流

人權委員會主委陳菊（右3）感謝李察與法國政府對台灣的民主人權的支持，贈送李察（右2）人權紀念品。

中央社今天報道，國家人權會主委、監察院院長陳菊率團訪問法國，6日拜會國民議會副議長賈樂琪。陳菊說，台灣人民追求自由民主，是一代接一代血汗下不斷爭取，才換得成果；她從社會運動者到進入政府體系，始終以人權為職志。

廣告 繼續瀏覽後續

報道援引人權委員會新聞稿表示，人權會成立屆滿2年，陳菊率團訪問法國政府組織及人權機構。首次訪問選擇法國，正因法國是世界人權宣言及規範獨立人權機構的巴黎原則簽署地點。

人權會表示，陳菊繼5日回訪參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）後，6日繼續拜會國民議會副議長賈樂琪（Elodie Jacquier-Laforge）。

人權會指出，5日陳菊拜會李察，感謝李察從擔任友台小組主席以來，務實推動台法交流，更促成2021年法國參議院以304票一致通過支持台灣參與國際組織。李察則肯定台灣捍衛自由、民主的決心。

人權會說，兩人並就台法兩國民主自由發展歷程、兩性平權推展及個人資料保護原則進展，到數字人權保障等人權議題進行交流。陳菊也正式邀請李察及參議院友台小組訪問台灣。

據報道，6日拜會賈樂琪時，陳菊說，台灣歷經38年戒嚴時期，人民追求自由、民主與和平，是一代接一代血汗下不斷爭取，才換得而來的成果。陳菊並以自身為例，不論是社會運動者，或進入政府體系內，都持續推動性別平權、勞動人權及城市治理；現在她擔任人權會主委，始終以人權為職志。

人權會強調出，訪問團這次訪問法國，正因人權會已與法國簽署四方協議，法國遴選人權技術專家進駐人權會，協助推動與各國政府組織、國際人權機構進行人權方面實質的交流與合作，包括有性別平權與民主深化等人權議題。