李卓人煽顛案保釋被拒 法官未審已稱李的指控相當強 罪成刑期不會短

香港/政治

支聯會三十年來尋求六四事件真相，現被控煽動顛覆國家政權，前主席李卓人(中)更不獲保釋出外候審，方為同被控的兩位副主席何俊仁和鄒幸彤。

因被控《港區國安法》煽動顛覆國家政權罪而還柙一年多的前香港市民支持愛國民主運動聯合會(支聯會)主席李卓人，向法庭申請保釋，儘管他獲得前高官和建制派前議員求情，仍被國安法指定法官陳慶偉拒絕。陳官更在案件未審訊的情況下說，認為針對李卓人的指控看來相當強，一旦罪成，會判處不短刑期，指李有潛逃風險，加上不信納他不會危害國安而將他繼續還柙。

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同案被控但早前因病獲得保釋出外候審的前支聯會副主席何俊仁，以及多名李卓人參與社運時結交的好友昨(6日)早均有到庭旁聽，為他打氣和預祝他聖誕快樂；到了下午，獲悉李卓人保釋被拒，大表失望。

代表李卓人的資深大律師陳政龍在庭上指出，李願以90萬港元(下同，折算約11萬歐元)的現金和人事擔保，以及承諾不作出任何可能有合理理由被視為危害國家安全的言行作為保釋條件。他續稱，李為人信守承諾，定必遵守保釋條件。

他又說，李獲不同政治光譜人士撰文作保，包括前運輸及房屋局局長張炳良、建制派前立法會議員石禮謙、職工盟創會主席劉千石，以及民主派的公民黨前黨魁及主席余若薇等人均形容他是勞工界代表人物，畢生為草根階層和勞工權益打拚，取態溫和，屬於「和(平)理(性)非(暴力)」，並不「反中」。

對於法官質疑李卓人去年以1000萬元放售居住單位，妻女均已離港，有潛逃風險時；辯方解釋，李於去年初放售物業，當時李仍未就本案被控，但有多案纏身，因此未雨綢繆，賣樓套現以支付訴訟費，而賣樓後所得款項，部份用於清還按揭和支付97歲母親的醫療費用，約300萬元存入妻子賬戶，餘下不足100萬元存於其個人戶口。

律政司一方反對李卓人保釋，指他多次發表公開言論，又有煽惑及參與未經批准集結等六次案底，部分在保釋期間犯案，認為他不會信守承諾。

本身是高等法院法官的陳慶偉聽畢雙方陳詞後，下午裁定拒絕批准李卓人保釋。陳官指出，煽動他人顛覆國家政權是嚴重控罪，李在國安法實施後仍然以支聯會秘書名義行事，其公開言論亦與過往立場一致，不信納李獲準保釋後，不會進行危害國安罪活動；加上其家人已離港，潛逃風險不低。

陳官又說，支聯會五大綱領中的「結束一黨專政」口號是否具顛覆性，有待法庭詮釋，但認為針對李卓人的指控看來相當強，一旦罪成，會判處不短刑期，最終拒絕李的申請，着他繼續還柙。

另外，陳官在開庭時交代；律政司司長已發出證書；指示案件毋須設陪審團審理，由三名國安法指定法官組成審判庭處理。有關消息，鄒幸彤日前已有透露，但司法機構不作評論，現由法官作實。

支聯會、前正副主席李卓人（65歲）、何俊仁(70歲)及鄒幸彤(37歲)去年9月10日被控煽動顛覆國家政權，不準保釋，期間，李卓人因參與或組織三場未經

批准集會而被判入獄共20個月，據了解，他已服刑完畢，現回復還柙之身，上月提出保釋申請。而何俊仁則在8月獲得保釋。